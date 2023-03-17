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Casinolardan anlamlı bağış

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Casino işletmecileri, Dayanışma Platformu’na 10 milyon TL bağış yaptı

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Casinolardan anlamlı bağış
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Casino İşletmecileri Birliği (CİB), Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’na ilk etapta 10 milyon TL bağışta bulundu.
Bağış çekini dün Casino İşletmecileri Birliği Başkan Yardımcısı Ayhan Sarıçiçek, Platform Koordinatörü Erçin Tekakpınar’a verdi.
Sarıçiçek bağışlarının devam edeceğini söyledi.
 
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