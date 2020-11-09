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Casinolarda sigara yasağı ve Covid-19 önlemleri denetlenmiyor

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Tüketici Örgütleri Konfederasyonu casinolarda sigara yasağına ve covid-19 önlemlerine uyulmamasına Sağlık Bakanlığının kayıtsız kaldığını savundu

Casinolarda sigara yasağı ve Covid-19 önlemleri denetlenmiyor
 
 
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, bazı mekânlarda kurallara uyulmasına rağmen, Sağlık Bakanlığının belli mekânlarda Covid-19 tedbirlerinin ısrarla uygulanmamasına göz yumduğunu savundu.
Konfederasyon Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Konfederasyon adına yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs önlemlerine ek olarak, sadece kapalı alanlarda geçerli olan sigara yasağının açık alanları da kapsayacak şekilde genişletilmesi talebinde bulundu.
Yılmaz Işık, Bakanlığı 1 Kasım 2020 tarihinde casinolardaki sigara yasağına uyulmadığı ve maske-mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle uyardıklarını fakat Bakanlığın bu konuya kayıtsız kaldığını belirtti.
Işık, “ekonomiye katkıları için casinoların insan sağlığını riske atmasına ve Bakanlığın da buna çanak tutmasına seyirci kalmayacaklarını” sözlerine ekledi.
 
 
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