Casinolar yargı yolunda

Casino İşletmecileri Birliği, hükümetin sektöre düşmanca yaklaştığını belirterek, haklarını yargıda arama kararı aldı. Birlik, istihdam destek ödemesi dışında tutuldukları, kapalı oldukları dönemde vergi istendiği ve yasaya aykırı iki özel şirkete casino izni verilmesi nedeniyle yargıya başvurdu

CİB Başkanı Ahmet Arkın, "Artık 550 bin bilet satın alan bir sektör yok, 8 bin 500 kişiye istihdam, ülkeye de 700 milyon dolar katkı sağlayan bir sektör yok. Altın yumurtlayan tavuğu mezbahaya gönderdiler" dediCasino İşletmecileri Birliği (CİB), hükümetin şans oyunları sektörüne yönelik "beceriksiz ve düşmanca" davrandığını belirtti, "Altın yumurtlayan tavuğu mezbahaya gönderdik" dedi.Hükümetin şans oyunları sektörünü kapattığını ancak muafiyet uygulamasının dışında tutuğunu belirten casino işletmecileri, 8 bin 500 kişiye istihdam yarattıklarını, her casinonun Maliye'ye 700 bin euro ruhsat parası ödediğini ifade etti.CİB, KKTC'deki Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalara tepki gösterdi.Önceki akşam Girne'de The Garden'da basın toplantısı düzenleyen birlik yetkilileri, hükümeti eleştiri yağmuruna tuttu.Toplantının açılışında konuşan CİB Başkanı Ahmet Arkın, "biz sadece Covid-19 salgınıyla mücadele etmedik, bizi yönetenlerin acemilikleri, beceriksizlikleri ve duyarsızlıklarının yanı sıra zaman zaman da düşmanca tavırları ile mücadele etmek zorunda kaldık" dedi.Ekonomiye 700 milyon dolar katkı sağladıklarını anlatan CİB Başkanı Ahmet Arkın, "Bizi yönetenlerin beceriksizlikleri ve düşmanca tavırları ile mücadele ediyoruz" diye konuştu. Altın yumurtlayan tavuğu mezbahaya göndermeyi başaran bir yönetimle karşı karşıyayız.” ifadelerini kullandı.Ahmet ArkınCİB Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek, istihdam destek ödemesi dışında tutuldukları, kapalı oldukları dönemde vergi istendiği ve yasaya aykırı iki özel şirkete casino izni verilmesi nedeniyle yargıya başvurduklarını açıkladıCasino İşletmecileri Birliği Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek, ‘İstihdam Destek Ödemesi’ dışında tutuldukları için Anayasa Mahkemesi’ne, kapalı oldukları dönemde vergi ve harç istendiği için Yüksek İdare Mahkemesi’ne ayrıca yasaya aykırı iki özel şirkete casino izni nedeniyle de Yüksek İdari Makemesi’ne başvuru yaptıklarını basınla paylaştı.CİB Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek, Maliye Bakanı’nın “imtiyaz ücretlerini bile yatırmadılar” sözünün yalan olduğunu, halkı, casinolara karşı kışkırttıklarını belirtti.Ayhan Sarıçiçek “Başkanımızın mezbahaya gönderilen altın yumurtlayan tavuk benzetmesi ne kadar yerindeyse, Mart 2020 tarihinden bu yana yaşadıklarımızı tasvir etmek için “Başımıza Gelenler Pişmiş Tavuğun Başına Gelmedi” benzetmesi de artık çok uygun olur diye düşünüyorum.Çünkü altın yumurtlayan tavuk mezbahaya gönderildi, paketlendi, birilerinin sofrasına geldi ve son yemek sahnesinde olduğu gibi “Sektöre İhanetin Simgesi” haline geldi” dedi.Ayhan Sarıçiçek’in konuşması şöyle:“Sektörümüz devlete farklı başlık ve kalemler altında birçok vergi ve harç ödemektedir. Bunlardan bir tanesi “İmtiyaz Ücreti” olarak tabir ettiğimiz ve her yıl her Casino için ortalama “700 Bin Euro” olarak ödenen “Ruhsat Harçları” ödemesidir.Üyelerimiz, her yıl olduğu gibi 2019 yılı Aralık ayında da İmtiyaz Ücretlerinin ilk taksitini peşin olarak ödemişler, toplam harç miktarı karşılığı banka teminat mektuplarını Maliyeye teslim etmişler ve bir sonraki ödeme için 25 Mart 2020 tarihini beklerken, Bakanlar Kurulu 13 Mart 2020 tarihinde aldığı bir kararla tüm Şans Oyunu Salonlarını (Casino) kapatmıştır.Yasa Gücünde Kararname ile kapatılan tüm sektörlere devlet, vergi ve harç ödemelerinde muafiyet ve/veya taksitlendirme ve/veya başka destekler sunarken, kapatılan sektörlerin çalışanlarına yönelik aldıkları çeşitli destek kararları da açıklamışlardı.Bu kararlarda tek bir istisna vardı, o da Şans Oyunları Sektörü idi. Hükümet aldığı kararda açık olmasına karar verdiği Bankacılık ve yine açık olmasına karar verdiği GSM sektörünü vergi, teşvik ve desteklerinin kapsamı dışında bırakırken, kapatılmasına karar verdiği Şans Oyunları sektörünü de açık olan Bankacılık ve GSM operatörleri gibi tüm muafiyetlerin dışında bırakmıştır.Yani hükümet bize “Biz seni kapatıyoruz, gelirin olmayacak ancak vergini ve harçlarını ödemeye devam edeceksin” dedi.Hükümet bununla da kalmayarak çalışanlarımızı da “Siz bu sektörde neden çalışıyorsunuz, size destek yok dercesine” ötekileştirdi, yıllarca ödedikleri paye ve Sosyal Sigortalar primlerini yok saydı, “Hor Gördü”.Ama hükümet, bununla da kalmadı. Basına verdikleri doğru olmayan beyanatlarla kamuoyunu sektörümüzün aleyhine yönlendirmeye çalıştı.Bunun ilk örneğini 28 Mart 2020 tarihinde, bağlı olduğumuz KKTC Maliye Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu vermiştir. Sayın Bakan bazı medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada, “Kumarhaneler İmtiyaz Ücretlerini Bile Yatırmadılar” ifadesini kullanarak halkımızı yanıltma yolunu seçmişti.Tabii bu beyanat üzerine özellikle sosyal medya üzerinden sektörümüze saldırılar başlamıştı. Hâlbuki o güne kadar ödenmesi gerekli tüm vergiler ödenmiş, kapanma tarihinden sonra ise gerek kendisiyle gerekse Başbakanla olan görüşmelerimiz devam etmekteydi.Devlete hükümet edenler, aradıkları günah keçisini sektörümüzde bulmuşlardır. Birçok yanıltıcı beyanatla kamuoyunu yanlış yönlendirmişlerdir. Bir tek söylemedikleri “Covid-19 virüsüne Şans Oyunları Sektörünün Sebep Olduğudur”. Bunu da ne zaman söyleyecekler merak ediyoruz.Sektörümüzün içinde bulunduğu durumun tüm piyasayı nasıl etkilediğini aslında herkes yaşayarak görmektedir.İthalatçısından tutun yerli üreticiye, çiftçilerden hayvancıya kadar her kesim bizim piyasadan çekilmemizle yaşadıkları sıkıntıların farkındadırlar. Bizim KKTC ekonomisi için değerimizi anlamayan en başta hükümetin olması nedeniyle, sektörümüz hakkında her türlü yanlış algı oluşmaktadır.Sayın Amcaoğlunun örnek verdiğim açıklaması da türünün tek örneği değildir. Buna daha birçok örnek verebiliriz.Ancak daha geçtiğimiz günlerde hukukçu da olduğunu bildiğimiz Başbakan Yardımcısının yaptığı beyanat ibretliktir;Hukukçu Başbakan Yardımcısı, kapattığı sektörün kar marjlarının yüksek olduğu gibi bir savla ortaya çıkıp, çalışanlarımızı da bu gerekçe ile ödemediklerini ve bizimle hep kavga ettiklerini kendi ifadesi ile ifşa etmiştir.Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu durumun nedenleri de Sayın Başbakan Yardımcısının sorumluluğundadır artık.Hiç kimsenin sektörleri yüksek kar/düşük kar diye ayırma hakkı yoktur. Böyle bir kriter olamaz. Hiç kimse anayasanın eşitlik ilkesini kendi koydukları sübjektif kriterlerle bozamaz.Geldiğimiz noktada yaşadığımız haksızlıklara, yargı yoluyla karşı durmaya çalışıyoruz. Adaletin tecellisi için üç ayrı dava açtık bizleri yönetenlere karşı.Bunlar:Bakanlar Kurulunun 31/2009 sayılı "şans oyunları yasasına" aykırı olarak iki özel şirkete "Şans Oyunu Salonu Ön İzni" vermesi nedeniyle, verilen izinlerin iptali için "Yüksek İdare Mahkemesine",KKTC Bakanlar Kurulu, 12 Nisan 2020 tarihinde aldığı kararda Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında "Faaliyeti Durdurulan" sektör çalışanlarına yapılan "İstihdam Destek Ödemesinden" önce Şans Oyunu Salonu Sektörü (Casino)çalışanlarını kapsam dışında tutmuş, 17 Nisan 2020 tarihli kararla ise bunu değiştirerek "İşverene Bazı Şartlar" getirmiş, personele yapılacak ödeme rakamlarını ise neredeyse yarıya düşürerek Şans Oyunu Salonu sektörü çalışanlarının diğer sektörlerden ayrı tutularak adil olmayan bir uygulamaya imza atmıştır. Bu kararın iptal edilmesi ve/veya tadil edilmesi için "Anayasa Mahkemesine",Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 13 Mart 2020 tarihinde Bakanlar Kurulunun aldığı kararlarla birçok sektörle beraber Şans Oyunu Salonları da kapatılmıştır. Maliye Bakanlığı ülkede salgın durumunun hâkim olduğu ve Şans Oyunu Salonu Sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlarla kapalı tutulduğu dönemlere ait bu işletmelerden haksız olarak "vergi ve harç" talep etmekte, işletmelerini faaliyete geçirmek isteyen kişilerin bu vergi ve harçları ödemeden faaliyete geçmesine izin vermemektedir. Bu durumun da yürürlükteki yasalara aykırılığı tespit edilmiş olup, uygulamanın düzeltilmesi için "Yüksek İdare Mahkemesine" dava açılmıştır.”Ayhan Sarıçiçek, birçok üye casinonun çalışanlarına “devletin vermediği” para desteğini, yarım maaş desteğini, lojman ihtiyacı desteğini veiaşe desteğini verdiğini vurguladıAyhan SarıçiçekDeneyimli turizmci Ercan Turhan, Temmuz ve Ağustos ayında Kuzey Kıbrıs’a hava yolu ile 30 bin kişinin geldiğini ve bu 30 bin kişinin otellerde konaklayanlar içinde sadece 16 kişide Covid 19 tespit edildiğini söylediCİB’in basın toplantısında Otelciler Birliği Asbaşkanı, Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri ve Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan da söz aldı ve rakamlarla örnekler verdi.Ercan Turhan istatistiklere bakıldığında Temmuz ve Ağustos ayında Kuzey Kıbrıs’a hava yolu ile yaklaşık 30 bin kişinin geldiğini ve bu 30 bin kişinin otellerde konaklayanlar içinde Covid mikrobu taşıyan toplam sayının sadece 16 olduğunu açıkladı.Turhan, “Yani 30 bin kişiden otellerde konaklayanların arasında sadece 16 kişide hastalık tespit edilerek sağlık bakanlığının ilgili hastanesinde tedavi altına alındı” dedi.Ercan Turhan şöyle konuştu:“Biz Turizmciler misafir gelirken özellikle ana pazarımız Türkiye’den 72 saat önceden yaptırmış olduğu bir PCR testi yetmiyormuş gibi ülkeye geldiğinde Ercan havaalanında ikinci PCR testini yaptırıp misafiri özel bir koridorda izole edip koridorda güvenlik görevlisi bekleterek odasından çıkmasına müsaade etmeyip ikinci testi de negatif çıkması halinde tatiline devam etmesine imkan sağlayan eğer testi pozitif çıkar ise yine sağlık bakanlığı tarafından izole bir şekilde hastaneye nakledilen bir sistemi kurduk ve gayet de başarılı işlettik. Lakin üzülerek söylüyorum içinde bulunduğumuz bu seçim atmosferi popülist yaklaşımlar hava yoluyla gelenlerin özellikle de turistik amaçlı gelenlerin bu ülkeye mikrobu getirdiği ve arttırdığı yönündedir. Bu kesinlikle doğru değildir Ercan Havalimanında alınan bu kapatma kararının üzülerek söylüyorum taraftar değilim ama neden güney kapısında alınmadığını sorgulamak istiyorum.”Pasha Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Erbaş, casinoların kapalı olduğu süreçte ülkenin 600 milyon Euro kaybettiğini söylediCasino İşletmecileri Birliği (CİB) tarafından düzenlenen 'Covid-19' konulu basın toplantısında konuşan Pasha Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Erbaş , casinoların kapalı olduğu süreçte ülkenin 600 milyon Euro kaybettiğini belirtti.Vedat Erbaş, Mart ayından sonraki 6 aylık kapalı dönemde, geçen yılla karşılaştırıldığında, uçakla gelen yolcu sayısında 1 milyon 100 bin, kara kapılarından gelenlerde 300 bin ve gemi limanlarından gelenlerde ise 150 bin kişilik düşüş yaşandığını ifade etti.Erbaş yaşanan ekonomik kaybı şöyle aktardı:“Uçakla gelen 1 milyon 100 bin kişiden 300 bin kişinin casinolara geldiğini varsayarsak, Casinoya gelen yolcular ortalama 2 bin Euro para harcıyorlar, buradaki kayıp 600 milyon Euro. Bu 600 milyonun yüzde 40’ı çeşitli sebeplerle sanayiciye, üreticiye, bayiye ve toptancıya kâr kalıyor. Bu ülkede kalacak para 240 milyon Euro idi. 600 milyon Euro’nun KDV’sini hesaplarsak, 120 milyon Euro KDV çıkar. Kara kapılarından gelenlerdeki düşüşte ise casinoya her gelen 1500 Euro harcıyor. Fark 450 milyon oluyor. Bunun KDV’si ise, 180 milyon Euro. Deniz limanlarından gelenlerdeki düşüşü de hesaplarsak, bu ülkeye şu an ‘girmeyen’ para 600 milyon Euro. KKTC esnafının kaybı 600 milyon Euro.”600 milyon Euro’ya, ülkeye 60 pandemi hastanesinin yapılabileceğini ifade eden Erbaş, “Ama 60 değil de 5 tane yapılsa, 550 milyon Euro esnafa, üreticiye, vatandaşa kalır, paylaşılır, yaşam standartları korunurdu. Sağlık korunurdu” dedi.Hükümetin “hesapsızlıkla” yola çıktığını, ne yapacağını bilmeden 3 ay kapatma yoluna gittiğini belirten Erbaş, sonraki açılış sürecinin de yanlış yapıldığını ifade ederek, “Burada bir suçlu arandı, suçlu olarak casino sektörü bulundu” şeklinde konuştu.Temmuz’da gelen yolcu sayısının 18 bin olduğunu, Ağustos’ta bu rakamın 32 bine tırmandığını belirten Erbaş, “Eylül ayında bu yükseliş daha da aratacaktı ama sağ olsunlar, bizi yine kapattılar. Bizi sıfır ile çarptılar, sıfır çarpanı yutan eleman. Hepimizi yuttu, hepimiz sıfır olduk, Allah hepimize kolaylık versin” ifadelerini kullandı.Vedat ErbaşCasino sektörüne 16 yıldır emek veren Demet Çalışkan, sektör çalışanlarının sessiz çığlığı oldu: “Casino çalışanlarına sadece 800 lira yardım yapıldı. Bir insan 800 lira ile nasıl geçinir? 20 binden fazla insana karşı takınılan bu tavır, vicdanen ne kadar doğrudur?”Casino İşletmecileri Birliği’nin düzenlediği basın toplantısında sektöre 16 yıldır emek veren Demet Çalışkan da konuşma yaptı.Sektördeki tüm çalışanlar adına söz alan Demet Çalışkan, toplumun tüm öfkesinin bilinçli olarak üzerlerine kanalize edildiğini anlattı ve çok yıprandıklarını vurguladı.Demet Çalışkan, “Oy hesabı yapan hükümetin, kamuda yeni başlayanların bile haklarını en üst seviyede koruduğu bu dönemde “memur olamamak mıdır” suçumuz?” diye sordu.Casino çalışanlarına sadece 800 lira yardım yapıldığını ve bir insanın 800 lira ile nasıl geçindiğini soran Çalışkan, “20 binden fazla insana karşı takınılan bu tavır, vicdanen ne kadar doğrudur?” dediSektör çalışanlarının adeta sessiz çığlığı olan Demet Çalışkan’ın konuşması şöyle:“Biz turizm çalışanları olarak;Çatladık, yıprandık ve kırılmak üzereyiz.Özellikle pandemi döneminde,Turizm çalışanlarına yönelik oluşturulan negatif algı neticesinde,Toplumun tüm öfkesi bilinçli olarak üzerimize kanalize edildi.Tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı olağanüstü bu pandemi döneminde,Hedef olarak gösterilmek -biz turizm emekçilerini derinden sarsmış, yaralamıştır.Ambargo baskısı altında olan ülkemize gelen turistlere karşı, biz turizm emekçileri;Ülkemizin elçisi olduğum bilinci ve ilkesiyle çalışmaktayız.Dünyanın dört bir tarafından,Kıbrıs’a, hizmet sektörünün en zor alanında çalışmaya gelip hayatlarını kuran bizler,Her insan gibi “hayatta kalma mücadelesi” veriyoruz.Üstelik ülkemize gelen her misafire karşı da elçilik misyonunun verdiği,Sorumlulukla bu mücadeleyi sürdürüyoruz.Tüm dünyanın içinden geçtiği bu zor dönemde biz isterdik ki;Ötekileştirilmeden, farklılaştırılmadan,Adil bir şekilde birbirimize destek olalım,Bu zor süreç ile mücadele edelim.Ne yazık ki bunu göremedik.Temsilcilerimiz Casino İşletmecileri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin yaptığı sayısız girişimler neticesinde ortaya çıkan,“Sizlere Patronlarınız Baksın” yaklaşımı kalbimizi kırmış, bizi derinden sarsmıştır.Yan sektörlerle beraber neredeyse 20.000 kişinin emek verdiği,Sektör kazancını küçük ve orta ölçekli alanlarda ekonomiye aktaran,Herkes gibi;Seçme ve seçilme, ifade özgürlüğü ve adil bir yaşam hakkı olan turizm çalışanlarıNe yazık ki görmezden gelinmiş, “Yahu Bunlar Zaten Kumarcı” diyerek adeta ormana terk edilmiştir.Tüm görüşmeler ve tartışmalar neticesinde bir takım yardım paketleri açıklandı.Yanlışım varsa düzeltin ama bu ödeneklerin çıkması için 40’dan fazla toplantı yapıldı.Turizm çalışanlarının bu ülkenin bir parçası olduğunu anlamak için;Bu kadar toplantı mı yapılması gerekiyordu?Oy hesabı yapan hükümetin, kamuda yeni başlayanların bile haklarını en üst seviyede koruduğu bu dönemde “Memur Olamamak mıdır” bizim suçumuz?Diğer bir deyişle “Oy Hesabına mı Kurban Gittik”?Evet, tüm dünya olağanüstü koşullardan geçiyor.Evet, hepimiz için zor bir dönem.Neden biz bu zor dönemde,Birbirimize destek olarak, adil bir şekilde birlikte mücadele edemiyoruz?Neden “Bu Turizmcilere Patronları Baksın” gibi ilkel bir baskı ile karşılaşıyoruz…Bu patronlar, bizlerin sigortasını yatırmıyor, vergilerini mi vermiyor?Elbette patronlar vazifelerini yapıyorlar!Lakin şirketlerin de imkânları bellidir, sınırsız değildir.Hepimiz buranın bir Amerika veya Avrupa olmadığını biliyoruz,Fakat elinizi vicdanınıza koyun.Casino çalışanlarına 800 lira yardım yapıldı, bu kararı da şartlı olarak aldılar.Bir insan 800 lira ile nasıl geçinir?Otel personellerine nispeten daha insaflı davranıldı diyelim.Tüm turizm çalışanlarını ele alacak olursak,Açlık sınırının 3 kat altında bir ödenek ile bizler nasıl hayatta kalabiliriz?İnsanlık olarak artık avcı-toplayıcı toplum olmanın çok ötesinde bir noktadayız.Turizm çalışanları “Memur Değil” maaşları garanti değil,Maaşlarımızı alabilmemiz için çalışmak zorundayız.Biz demiyoruz ki önümüze geleni ülkeye alalım, test yapmayalım,Turizm çalışanları olarak bizler “hayatta kalma mecburiyeti ile”Alınan önlemler noktasında, en büyük dikkati ve özeni gösteren sektör olduk,Lakin gelin görün ki fatura yine bize kesildi!Bizim işimiz insanlarla, ülkemize gelen misafirlerimizle,Onlara güvensiz bir ortam sunmuş olsak neden tatil için bizi tercih etsinler?Alınan önlemler ve belirtilen koşullarda ülkemizi temsil ediyor,Ülkemizden uğurlarken mutlu ayrılmaları için en fazla özveriyi göstererek,Bayramsız, tatilsiz toplam fayda için hizmet veriyoruz.Fakat karşılaştığımız tavır maalesef dehşet vericidir.Sıfır empati ile “Patronları Baksın” yaklaşımı insanlık adına ayıptır.Soruyorum size,Yıllarını bu sektöre vermiş, Kıbrıs’a adamış, 20 binden fazla insana karşı takınılan bu tavır – Vicdanen ne kadar doğrudur?Sosyal hayatımızda nerede çalıştığımızı söylemeye korkar olduk,Resmen “Denetimsizliğin Faturası” bizlere kesildi.Kendi kendimize soruyoruz;Sağduyulu bir halk olmamız –Adilane mücadele etmemiz,Birbirimize destek olmamız gereken bir dönemde,Neden bize cüzzamlı muamelesi yapıldı?Neden biz “Denetimsizliğin” faturasını ödemek zorunda kalıyoruz!Gelin çalıştığımız Otelleri ve Casinoları denetleyin!Otel ve Casino işletmeleri kadar korunaklı ve steril bir mekan daha bulamazsınız.Özelde Casino genelde Turizm sektöründe emek veren tüm arkadaşlarım adına tekrar belirtmek isterim,Bizler bu süreçte;İlkel bir ahlak anlayışıyla yargılanmaktan,Günah keçisi ilan edilmekten,Açlık sınırı altında yaşamaya zorlanmaktan ötürü,Çok kırıldık,Çok yıprandık.”Demet Çalışkan