Casino işletmecilerinden üç dava birden

Casino sektörü, hükümetle yargıda hesaplaşacak

CİB Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek, istihdam destek ödemesi dışında tutuldukları, kapalı oldukları dönemde vergi istendiği ve yasaya aykırı iki özel şirkete casino izni verilmesi nedeniyle yargıya başvurduklarını açıkladı

Casino İşletmecileri Birliği Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek, ‘İstihdam Destek Ödemesi’ dışında tutuldukları için Anayasa Mahkemesi’ne, kapalı oldukları dönemde vergi ve harç istendiği için Yüksek İdare Mahkemesi’ne ayrıca yasaya aykırı iki özel şirkete casino izni nedeniyle de Yüksek İdari Makemesi’ne başvuru yaptıklarını basınla paylaştı.

CİB Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek, Maliye Bakanı’nın “imtiyaz ücretlerini bile yatırmadılar” sözünün yalan olduğunu, halkı, casinolara karşı kışkırttıklarını belirtti.

Ayhan Sarıçiçek “Başkanımızın mezbahaya gönderilen altın yumurtlayan tavuk benzetmesi ne kadar yerindeyse, Mart 2020 tarihinden bu yana yaşadıklarımızı tasvir etmek için “Başımıza Gelenler Pişmiş Tavuğun Başına Gelmedi” benzetmesi de artık çok uygun olur diye düşünüyorum.

Çünkü altın yumurtlayan tavuk mezbahaya gönderildi, paketlendi, birilerinin sofrasına geldi ve son yemek sahnesinde olduğu gibi “Sektöre İhanetin Simgesi” haline geldi” dedi.

Ayhan Sarıçiçek’in konuşması şöyle:

“Sektörümüz devlete farklı başlık ve kalemler altında birçok vergi ve harç ödemektedir. Bunlardan bir tanesi “İmtiyaz Ücreti” olarak tabir ettiğimiz ve her yıl her Casino için ortalama “700 Bin Euro” olarak ödenen “Ruhsat Harçları” ödemesidir.

Üyelerimiz, her yıl olduğu gibi 2019 yılı Aralık ayında da İmtiyaz Ücretlerinin ilk taksitini peşin olarak ödemişler, toplam harç miktarı karşılığı banka teminat mektuplarını Maliyeye teslim etmişler ve bir sonraki ödeme için 25 Mart 2020 tarihini beklerken, Bakanlar Kurulu 13 Mart 2020 tarihinde aldığı bir kararla tüm Şans Oyunu Salonlarını (Casino) kapatmıştır.

Yasa Gücünde Kararname ile kapatılan tüm sektörlere devlet, vergi ve harç ödemelerinde muafiyet ve/veya taksitlendirme ve/veya başka destekler sunarken, kapatılan sektörlerin çalışanlarına yönelik aldıkları çeşitli destek kararları da açıklamışlardı.

Bu kararlarda tek bir istisna vardı, o da Şans Oyunları Sektörü idi. Hükümet aldığı kararda açık olmasına karar verdiği Bankacılık ve yine açık olmasına karar verdiği GSM sektörünü vergi, teşvik ve desteklerinin kapsamı dışında bırakırken, kapatılmasına karar verdiği Şans Oyunları sektörünü de açık olan Bankacılık ve GSM operatörleri gibi tüm muafiyetlerin dışında bırakmıştır.

Yani hükümet bize “Biz seni kapatıyoruz, gelirin olmayacak ancak vergini ve harçlarını ödemeye devam edeceksin” dedi.

Hükümet bununla da kalmayarak çalışanlarımızı da “Siz bu sektörde neden çalışıyorsunuz, size destek yok dercesine” ötekileştirdi, yıllarca ödedikleri paye ve Sosyal Sigortalar primlerini yok saydı, “Hor Gördü”.

Ama hükümet, bununla da kalmadı. Basına verdikleri doğru olmayan beyanatlarla kamuoyunu sektörümüzün aleyhine yönlendirmeye çalıştı.

Bunun ilk örneğini 28 Mart 2020 tarihinde, bağlı olduğumuz KKTC Maliye Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu vermiştir. Sayın Bakan bazı medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada, “Kumarhaneler İmtiyaz Ücretlerini Bile Yatırmadılar” ifadesini kullanarak halkımızı yanıltma yolunu seçmişti.

Tabii bu beyanat üzerine özellikle sosyal medya üzerinden sektörümüze saldırılar başlamıştı. Hâlbuki o güne kadar ödenmesi gerekli tüm vergiler ödenmiş, kapanma tarihinden sonra ise gerek kendisiyle gerekse Başbakanla olan görüşmelerimiz devam etmekteydi.

Devlete hükümet edenler, aradıkları günah keçisini sektörümüzde bulmuşlardır. Birçok yanıltıcı beyanatla kamuoyunu yanlış yönlendirmişlerdir. Bir tek söylemedikleri “Covid-19 virüsüne Şans Oyunları Sektörünün Sebep Olduğudur”. Bunu da ne zaman söyleyecekler merak ediyoruz.

Sektörümüzün içinde bulunduğu durumun tüm piyasayı nasıl etkilediğini aslında herkes yaşayarak görmektedir.

İthalatçısından tutun yerli üreticiye, çiftçilerden hayvancıya kadar her kesim bizim piyasadan çekilmemizle yaşadıkları sıkıntıların farkındadırlar. Bizim KKTC ekonomisi için değerimizi anlamayan en başta hükümetin olması nedeniyle, sektörümüz hakkında her türlü yanlış algı oluşmaktadır.

Sayın Amcaoğlunun örnek verdiğim açıklaması da türünün tek örneği değildir. Buna daha birçok örnek verebiliriz.

Ancak daha geçtiğimiz günlerde hukukçu da olduğunu bildiğimiz Başbakan Yardımcısının yaptığı beyanat ibretliktir;

Hukukçu Başbakan Yardımcısı, kapattığı sektörün kar marjlarının yüksek olduğu gibi bir savla ortaya çıkıp, çalışanlarımızı da bu gerekçe ile ödemediklerini ve bizimle hep kavga ettiklerini kendi ifadesi ile ifşa etmiştir.

Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu durumun nedenleri de Sayın Başbakan Yardımcısının sorumluluğundadır artık.

Hiç kimsenin sektörleri yüksek kar/düşük kar diye ayırma hakkı yoktur. Böyle bir kriter olamaz. Hiç kimse anayasanın eşitlik ilkesini kendi koydukları sübjektif kriterlerle bozamaz.

Geldiğimiz noktada yaşadığımız haksızlıklara, yargı yoluyla karşı durmaya çalışıyoruz. Adaletin tecellisi için üç ayrı dava açtık bizleri yönetenlere karşı.

Bunlar:

Bakanlar Kurulunun 31/2009 sayılı "şans oyunları yasasına" aykırı olarak iki özel şirkete "Şans Oyunu Salonu Ön İzni" vermesi nedeniyle, verilen izinlerin iptali için "Yüksek İdare Mahkemesine",

KKTC Bakanlar Kurulu, 12 Nisan 2020 tarihinde aldığı kararda Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında "Faaliyeti Durdurulan" sektör çalışanlarına yapılan "İstihdam Destek Ödemesinden" önce Şans Oyunu Salonu Sektörü (Casino)çalışanlarını kapsam dışında tutmuş, 17 Nisan 2020 tarihli kararla ise bunu değiştirerek "İşverene Bazı Şartlar" getirmiş, personele yapılacak ödeme rakamlarını ise neredeyse yarıya düşürerek Şans Oyunu Salonu sektörü çalışanlarının diğer sektörlerden ayrı tutularak adil olmayan bir uygulamaya imza atmıştır. Bu kararın iptal edilmesi ve/veya tadil edilmesi için "Anayasa Mahkemesine",

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 13 Mart 2020 tarihinde Bakanlar Kurulunun aldığı kararlarla birçok sektörle beraber Şans Oyunu Salonları da kapatılmıştır. Maliye Bakanlığı ülkede salgın durumunun hâkim olduğu ve Şans Oyunu Salonu Sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlarla kapalı tutulduğu dönemlere ait bu işletmelerden haksız olarak "vergi ve harç" talep etmekte, işletmelerini faaliyete geçirmek isteyen kişilerin bu vergi ve harçları ödemeden faaliyete geçmesine izin vermemektedir. Bu durumun da yürürlükteki yasalara aykırılığı tespit edilmiş olup, uygulamanın düzeltilmesi için "Yüksek İdare Mahkemesine" dava açılmıştır.”

Ayhan Sarıçiçek, birçok üye casinonun çalışanlarına “devletin vermediği” para desteğini, yarım maaş desteğini, lojman ihtiyacı desteğini ve

iaşe desteğini verdiğini vurguladı