Casino İşletmecileri Birliği’nde başkan yeniden Arkın

Casino İşletmecileri Birliği’nde (CİB) başkanlığa oy birliğiyle yeniden Ahmet Arkın seçildi.
Girne Lord Palace Otel’de gerçekleştirilen CİB’in 7. olağan genel kurulunda Birlik yönetimi şu şekilde oluştu:
Yönetim Kurulu: Ahmet Arkın, Erman Sarı, Hasan Cihat Örek, Ercan Turhan, Fahri Altınör, Yılmaz Gülen. Yedek üyeler: Ahmet Arken, Muhammet Yılmaz.
Denetleme Kurulu: Metin Üstünkaya, Serhat Ataş, Serdar Dinçer. Yedek üye: Ramazan Kösemehmetoğlu
Disiplin Kurulu: Osman Köseoğlu, İrfan Özkaya, Hamza Kırmızıtaş. Yedek üye: Bayram Tegay”
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