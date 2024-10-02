"Çarşıyı denetim altına alacağız"

Başbakan Üstel, hayat pahalılığını aşağı çekmek için çalıştıklarını belirtti ve Elektronik Etiket Tüzüğü’nü geçirerek çarşıyı denetim altına alacaklarını ifade etti

Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama yılı dün törensel açılışla başladı.

10’uncu Dönem, 4’üncü Yasama Yılı’nın ilk toplantısı Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 10.50’de başladı.

Törensel açılışta, siyasi parti başkanlarının konuşmalarına yer verildi.

Toplantıyı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Başsavcı Sarper Altıncık, Sayıştay Başkanı Osman Korahan, eski meclis başkanları, başbakanlar, bürokratlar, üst düzey yöneticiler ve diğer davetliler de izledi.

Meclis son toplantısını 25 Haziran Salı günü yaparak yaz tatiline girmişti. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yaz tatilinde iki kez olağanüstü toplantı yapmıştı.

50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekili dağılımı şöyle:

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 24, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 19, Demokrat Parti 3, Yeniden Doğuş Partisi 2 ve 2 bağımsız.

Cumhuriyet Meclisi’nin törensel açılışında Hükümet adına konuşan Başbakan Ünal Üstel, yeni dönemde KKTC’yi daha iyi temeller üzerine oturtmak için çalışmalarına hız vereceklerini vurguladı.

Üstel, hükümete geldikleri günden beridir halkın sorunlarını çözmek için çalıştıklarını ve tamamlanamayan çoğu projeyi tamamladıklarını anlattı.

Hayat pahalılığı oranında herkese artışlarını ve üreticiye destek ile teşvikleri gününde verdiklerini aktaran Üstel, halkın rahatlığı için yeni altyapı projelerini ve ihtiyaç duyulan büyük projeleri hayata geçirmek için TC ile imzalanan Mali işbirliği protokolü çerçevesinde çalışmalar yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

Hayat pahalılığını aşağı çekmek için çalıştıklarını belirten Üstel, yeni dönemde Elektronik Etiket Tüzüğü’nü geçirerek çarşıyı denetim altına alacaklarını ifade etti.

Başbakan Üstel, KKTC'yi daha iyi temeller üzerine oturtmak için çalıştıklarını söyledi.