Çarşıda durum kaygı verici

Cumhurbaşkanı Akıncı, dün sabahki Arasta gezisini değerlendirdi: “Kapanan dükkanlar, siftah yapılmadan geçirilen günler kaygı verici olmanın ötesindedir”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, dün sabah Lefkoşa'daki çarşı ziyareti sırasında Tuana adlı öğrencinin daveti üzerine bir süre on-line İngilizce dersine katıldı.On-line derste öğretmen ve öğrencilere seslenen Akıncı, başarılar diledi.Öte yandan Akıncı çarşı ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı.Akıncı’nın açıklaması şöyle:“Sabah Lefkoşa’da Girne Kapısı’ndan başlayarak Arasta’ya kadar çarşı esnafımız ve yurttaşlarımızla buluştuk, sohbet ettik. Asmaaltı’nda Bereket Fırını’nın nefis pideleri ve tahınlısı ile kahvaltımızı yaptık. Kumarcılar Hanı Asmaaltı Kahvehanesi’nde çayımızı yudumladık. Neredeyse Lefkoşa ile özdeşleşen 56 yıllık seyyar satıcı Zülfikar kardeşimizden meyvemizi aldık.Çarşının durumu daha önceki gezilerimizde gördüğümüz gibi. Maalesef bir çok dükkan hala kapalı, bir çoğu da müşteri bekliyor. 40 bin kişiye istihdam sağlayan küçük işletmelerimiz de içine düştükleri sıkıntılı süreçten bırakınız en az zararla çıkmayı, açılıma gidildikten sonra daha da kötü duruma gelmiştir.Çarşı ziyaretim sırasında bu sıkıntılı durumu hem esnafımız dile getirdi, hem de kendi gözlerimle bir kez daha gördüm. Kapanan dükkanlar, siftah yapılmadan geçirilen günler kaygı verici olmanın ötesindedir.Devlet işsizliğin artması ve insanlarımızın geçim sıkıntısı çekmesi riskini azaltacak önlemleri bir an önce almalıdır. Sosyal dayanışma ve sorumluluk ruhu ile hareket etmeliyiz. Bu konuda Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın yaptığı öneriler de dikkate alınmalıdır.”Akıncı, online derse katıldı