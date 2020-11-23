Çarşamba gününden itibaren yağmurlu hava bekleniyor

Havanın Çarşamba gününden gelecek hafta başına kadar yağmurlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 24-30 Kasım tarihlerini kapsayan raporuna göre, KKTC alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre, hava yarın parçalı ve az bulutlu, ondan sonraki günler parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu ve Pazartesi günü ise parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 20 - 23 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar ise genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.