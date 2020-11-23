banner480
banner572
Asırlık hurmalar kurudu
Asırlık hurmalar kurudu
25 0
Şampiyon Othelleo Masterleri
Şampiyon Othelleo Masterleri
32 0
 
Lefkoşa Turkcell’le koştu, çocuklar “El Ele Merkezi”ne kavuştu
Lefkoşa Turkcell’le koştu, çocuklar “El Ele Merkezi”ne kavuştu
18 0
Lüksün yeni tanımı: Maybach S580
Lüksün yeni tanımı: Maybach S580
41 0
Rekorlar, Cumhuriyet için kırıldı
Rekorlar, Cumhuriyet için kırıldı
24 0
Dünyanın en sevilen 7 çorbası
Dünyanın en sevilen 7 çorbası
38 0
Kavşaklar aydınlatma bekliyor
Kavşaklar aydınlatma bekliyor
17 0
banner529
banner570

Çarşamba gününden itibaren yağmurlu hava bekleniyor

banner476

Çarşamba gününden itibaren yağmurlu hava bekleniyor

 Havanın Çarşamba gününden gelecek hafta başına kadar yağmurlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 24-30 Kasım tarihlerini kapsayan raporuna göre, KKTC alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi  altında kalacak.

Rapora göre, hava yarın parçalı ve az bulutlu, ondan sonraki günler parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu ve Pazartesi günü ise parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 20 - 23 derece dolaylarında   seyredecek, rüzgar ise genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette  zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.