Çarpmanın etkisiyle dükkandan içeri girdi

Lefkoşa’da iki araç çarpıştı, araçlardan biri yoldan çıkıp bir iş yerine daldı, bir kişi yaralandı

Ümit ŞEYHUN

Lefkoşa’da dün iki aracın karıştığı, araçlardan birinin bir iş yerinin vitrin camından içeri girdiği kaza meydana geldi, bir kişi yaralandı.

Kaza sabah 07.00 sıralarında meydana geldi.

53 yaşındaki Dilfuza Çoli, yönetimindeki JS 340 plakalı salon araçla Marmara 4’üncü sokak üzerinde batı istikametine doğru seyrettiği sırada Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi yol kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce caddeye giriş yaptı.

Çoli’nin aracı o esnada sağından cadde üzerinde güney istikametine doğru seyreden 53 yaşındaki Sona Seyıdova yönetimindeki FK 445 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle FK 445 plakalı araç, kaldırım üzerine çıkarak bir iş yerinin vitrin camına çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan FK 445 plakalı araç sürücüsü Sona Seyıdova, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından gözetim altına alındı.



Lefkoşa’da dün iki aracın karıştığı, araçlardan birinin bir iş yerinin vitrin camından içeri girdiği kaza meydana geldi, bir kişi yaralandı.Kaza sabah 07.00 sıralarında meydana geldi.53 yaşındaki Dilfuza Çoli, yönetimindeki JS 340 plakalı salon araçla Marmara 4’üncü sokak üzerinde batı istikametine doğru seyrettiği sırada Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi yol kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce caddeye giriş yaptı.Çoli’nin aracı o esnada sağından cadde üzerinde güney istikametine doğru seyreden 53 yaşındaki Sona Seyıdova yönetimindeki FK 445 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle FK 445 plakalı araç, kaldırım üzerine çıkarak bir iş yerinin vitrin camına çarpıp durdu.Kaza sonucu yaralanan FK 445 plakalı araç sürücüsü Sona Seyıdova, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından gözetim altına alındı.