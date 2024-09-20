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“Çare vardır, biz hazırız”

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CTP lideri Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı bu zihniyeti hak etmiyor, biz hazırız ve çare vardır” dedi

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“Çare vardır, biz hazırız”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) dün Mağusa Perşembe Pazarı önünde protesto eylemi gerçekleştirdi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yaptığı basın açıklamasında hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Erhürman halkın alım gücünün giderek düştüğünü ve orta sınıfın yok olmaya başladığını vurguladı. Erhürman, gelir dağılımındaki adaletsizliğin her geçen gün derinleştiğini belirterek, "Orta sınıf gözlerimizin önünde buharlaşıyor. Maaşlar rakamsal olarak artıyor, döviz bazında da yükseliyor, ama bu artış insanların alım gücüne yansımıyor. Her gün alabildiğimiz ekmeğin, sütün miktarı azalıyor” dedi. Yeni asgari ücretin belirlenmesine de değinen Erhürman, rakamsal olarak büyük bir artış görünse de bunun alım gücünü yükseltmeyeceğini söyledi.

Erhürman ayrıca, "Asgari ücret bu noktada kaldığında küçük işletmeler ya fiyat artıracak ya da işçi çıkaracak. Bu, kayıt dışı ekonomiyi körükleyecek" dedi. Hükümetin ülkeyi yönetemediğini, eğitim ve sağlık gibi hayati alanları ihmal ettiğini dile getiren Erhürman, "Ne kamu okullarındaki çocuklarımız ne de özel okullardaki öğrencilerimiz ayrımcılığı hak ediyor. Bu “hükümetin” zihniyeti gitmeli" dedi. Erhürman, "Bu ülkeyi yönetmeye hazırız. Kıbrıs Türk halkı bu zihniyeti hak etmiyor, biz hazırız ve çare vardır" diyerek halkı mücadeleye davet etti.

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