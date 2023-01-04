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Çanta ve file dağıtılacak

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Çanta ve file dağıtılacak
Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 1 Aralık 2018 yılında, marketlerdeki naylon poşetleri ücretlendirdiklerini, o süreçte çevredeki naylon poşet kirliliğinin yüzde 60 oranında azaldığını gözlemlediklerini söyledi.
2019 Mayıs’ta görevden ayrıldığını anımsatan Ataoğlu, “Görevden ayrıldıktan sonra göreve geldiğim sürece kadar, pek çok markette poşetlerin ücretsiz verildiğini gözlemledim” dedi.
Son olarak, 6 ay içerisinde naylon poşetleri kaldırma kararı aldıklarını anımsatan Ataoğlu, naylon poşetlere çevreci alternatifler olduğunu, vatandaşın bu alternatiflere yönelmesi gerektiğini söyledi.
Yakın zamanda çanta ve fileler dağıtmaya başlayacaklarını ifade eden Atoağlu, naylon poşet üreten firmaların “yeterince düşünülmedik” şeklindeki tepkilerine ilişkin, “Biz poşetleri tamamen kaldırmıyoruz. Bugün marketten naylon poşet alıp evimde çöp olarak kullanıyorsam, şimdi aynı poşeti gidip marketten satın alacağım. Üreticiler bu şekilde yine üretmiş olacak. Bunu birlik ve beraberlik içinde yapmamız gerek” dedi.
 
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