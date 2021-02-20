"Canımızı da alın"

Turizm taşımacıları isyan noktasında! Cyp Vip Transfer Direktörü Zafer Şengül, bir yıldır çalışmayan turizm taşımacılarını görmezden gelen hükümet yetkililerine "Canımızı alın da tam olsun" diyerek tepki gösterdi



Şengül, şunları söyledi:

“Sizin empati duygunuz yok olmuş, bizleri de yok etmek için var gücünüzle uğraşıyorsunuz. Biz turizm taşımacıları yaklaşık 1 yıldır çalıştırmadığımız araçlarımızın evraklarını yapıyoruz bunca zaman hiç bir çalışma yapılmadı yapmadınız! Vergi gelince istiyorsunuz da çalışmadan nasıl verelim? Bunca zaman turizm taşımacıları için en ufak bir çalışma yapmadınız, yapmak istemediniz ! Hibe

Zafer Şengül “5 Milyon TL Kaynak Bulunamadı” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Sosyal Sigorta borcu olan arkadaşlarımız için 1500 veya 2000 TL iş veren desteğinden yararlanamadı. Niye mi, SSK borcumuz olduğu için ve yatıracak paramız olmadığı inin! Paramız olsa desteğe ihtiyacımız zaten olmazdı! Ama siz “SSK borcunuzu yapılandırın, ödeyin öyle hak sahibi olun” diyorsunuz! 1 yıldır bizler çaresizlik içinde sizlerden olumlu açıklamalar, destekler beklerken onlarca görüşmeler yaparken, her

Hükümetin kendileri için kredi olanağı sağlayacağı açıklamasını değerlendiren Şengül şöyle devam etti:

“Siz çalışmayan birine kefil olur musunuz ? Önümüz karanlık hangi banka kredi verecek ? Maliye

Cyp Vip Transfer Direktörü Zafer Şengül, pandemi nedeniyle alınan tedbirler sonucunda çalışamadıklarını ifade ederek, kendilerini görmezden gelen hükümet yetkililerine sitem etti.Şengül, şunları söyledi:“Sizin empati duygunuz yok olmuş, bizleri de yok etmek için var gücünüzle uğraşıyorsunuz. Biz turizm taşımacıları yaklaşık 1 yıldır çalıştırmadığımız araçlarımızın evraklarını yapıyoruz bunca zaman hiç bir çalışma yapılmadı yapmadınız! Vergi gelince istiyorsunuz da çalışmadan nasıl verelim? Bunca zaman turizm taşımacıları için en ufak bir çalışma yapmadınız, yapmak istemediniz ! Hibe destek ayarlanmasını talep ettik heryere ödemeler yapıldı, yapılıyor bize ise kaynak yok dediniz!Zafer Şengül “5 Milyon TL Kaynak Bulunamadı” diyerek sözlerine şöyle devam etti:“Sosyal Sigorta borcu olan arkadaşlarımız için 1500 veya 2000 TL iş veren desteğinden yararlanamadı. Niye mi, SSK borcumuz olduğu için ve yatıracak paramız olmadığı inin! Paramız olsa desteğe ihtiyacımız zaten olmazdı! Ama siz “SSK borcunuzu yapılandırın, ödeyin öyle hak sahibi olun” diyorsunuz! 1 yıldır bizler çaresizlik içinde sizlerden olumlu açıklamalar, destekler beklerken onlarca görüşmeler yaparken, her Bakanlar Kurulu kararlarını 4 gözle izledik ve dinledik. Sonuç biz turizm taşımacılarının haykırışlarını 1 taneniz görmedi, görmezden geldiniz ve hiçbir adım atmak istemediniz!Hükümetin kendileri için kredi olanağı sağlayacağı açıklamasını değerlendiren Şengül şöyle devam etti:“Siz çalışmayan birine kefil olur musunuz ? Önümüz karanlık hangi banka kredi verecek ? Maliye kamu maaşlarını ödemek için yine borçlanacak. Bu borç alınırken ( 5 MİLYON TL ) bizim için borçlanılsın. Yoksa bu ülkede kendi işini yapmak suç mu ? Bugün turizm için eminim ki hala adım yada adımlar atılmadı! ( Varsa böyle bir çalışmanız kamuoyunu ve bizleri çalışmalarınızla aydınlatın) ama o da yok ! Girişim yapmak için neyi bekliyoruz 2022’nin gelmesini mi ? “Bunlar ilk kapandı en son açılsınlar mı” düşünceniz ? 1 yıl maaş almadan görelim nasıl geçineceksiniz !!! Sizin vicdani duygularınız bile yok olmuşken empatiyi nasıl yapasınız ki !!! Sizleri vicdanlarınızla baş başa bırakıyoruz... Canımızı alın da tam olsun”