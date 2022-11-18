Hamitköy'de vahşet yaşandı! Sokak hayvanları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zehirlenerek öldürüldü

Son günlerde ülkenin neredeyse her yerinde meydana gelen hayvan zehirleme olaylarına bir yenisi daha eklendi. Hamitköy'de Anıttepe civarında önceki gece onlarca kedi ve köpek kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zehirlenerek öldürüldü.Etrafa atılan zehirli etleri yiyen kedi ve köpekler sokaklarda ölü olarak bulundu. Vatandaşlar, kimseye zararı olmayan ve özenle besledikleri hayvanların zehirlenerek katledilmesine sert tepki gösterdi. Sokak hayvanlarının yanı sıra sahipleri ile birlikte gezen köpekler de acımasızca yapılan bu tuzaktan nasibini aldı. Yaklaşık bir ay önce yine Hamitköy bölgesinde köpek ve kediler zehirlenerek öldürülmüştü.Atılan zehirlerden dolayı 3 köpeği zehirlenen Nezire Tel, konu ile ilgili açıklama yaparak yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduklarını dile getirdi.Nezire Tel, 3 köpeğinin zehirlendiğini, birini veterinere götürdüğünü ama kurtarılamadığını bir köpeğinin ise ölüsünü dahi bulmadıklarını söyledi.Geçen ayda yine onlarca sokak hayvanının Hamitköy'de katledildiğini söyleyen Tel, ara ara sürekli bir yere zehir konduğunu belirtti."Sokakta ne kedi ne köpek kaldı" diyen Tel, Hamitköy'de hayvan severlerin çok dikkatli olmasını istedi. Konu ile ilgili polise de ifade verip şikayetçi olduklarını belirten Tel, mahallece bakılan ve belediyenin kısırlaştırdığı, kimseye bir zararı olmayan hayvanların acımasızca katledildiğine dikkat çekti.