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Cangün’den sevindiren haber

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Cangün’den sevindiren haber

Mağusa’da futbol oynadığı sırada, üzerine kalenin devrilmesi sonucu ağır şekilde yaralanan 15 yaşındaki Cahit Ahmet Cangün’ün sağlık durumu iyiye gidiyor.
Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Hasan Birtan, Cangün’ün hala yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirterek, “Sağlık durumu iyiye doğru gidiyor, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor” dedi.
Birtan, solunum cihazına bağlı olan Cangün’ün cihazdan çıkarıldığını ve solunumunun daha iyi olduğu bilgisini paylaştı.
Hatırlanacağı üzere; 7 Kasım tarihinde, futbol oynadığı sırada gol sevinci yaşamak isteyen 15 yaşındaki çocuk, asıldığı kalenin devrilmesi sonucu yere düşerek ağır şekilde yaralanmıştı.
Mağusa’da meydana gelen olayda yaralanan 15 yaşındaki Cahit Ahmet Cangün Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek, çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.
 
 
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