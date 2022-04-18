Candemir ile yola devam

İş Kadınları Derneği Başkanlığına yeniden Selin Candemir getirildi
İş Kadınları Derneği (İKD) Başkanlığına yeniden Selin Candemir seçildi.
Derneğin 7. Olağan Genel Kurulu dün, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. Genel Kurul’da 2022-2024 yılları arasında yeni dönemde görev alacak başkan ve üyeler oybirliğiyle seçildi.
İş Kadınları Derneği (İKD) Başkanlığına yeniden Selin Candemir seçilirken İKD Yönetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:
“ Akile Gamze Rüstem Hastunç, Birgül Güvenir Beyatlı, Bilen Sayılı Bozkırlı, Cemile Kocareis, Direnç Civa Akgün, Elif Özerman, Fatma Özok, Suna Sonay Erensu
İKD Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Aslı İnce, İzlem Nizam
Denetleme Kurulu üyeleri: Seray Gürün, Şansel Soyel, Derya Alp
Disiplin Kurulu üyeleri: Semral Erel, Göksel Düzgün, Fatma Garanti”