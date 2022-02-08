Canbulat Burcu için uygun taş bulundu

Venedik dönemine ait Canbulat Burcu koruma çalışmaları yeniden başladı



Gazimağusa surlarındaki Canbulat (Arsenal) Burcu’nu koruma çalışmalarına yeniden başlandı.

Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay, geçmiş yıllarda ihalesi açılan ancak uygun taş kaynağı bulunmakta zorlanılmasından dolayı iptal edilen Canbulat (Arsenal) Burcu koruma çalışmalarının yeniden başladığını açıkladı.

Tuncay, Canbulat Burcu koruma çalışmalarına başlanmasına olanak tanıyacak sözleşmenin imzalandığını belirterek, yaklaşık bir ay kadar alması beklenen gerekli alt yapının kurulmasının ardından komitenin koruma çalışmalarına başlayacağını ifade etti.

Tuncay, “Bazı uygun taş kaynakları bulduk ve bunun çalışma için yeterli olacağını umuyoruz. Sonuçta bunu belki bitirebiliriz. Ama Mağusa surları ve içerisinde bu gibi acil müdahale edilmesi gereken birçok eser daha var. Bu eserlerin koruma çalışmaları ancak taş sorununa sürdürülebilir bir kaynak bulunmasıyla mümkün olacak” dedi.

Taş sorununa sürdürülebilir bir kaynak bulunması halinde bu eserlere müdahale edilmesinin mümkün olamayacağını vurgulayan Ali Tuncay, şöyle devam etti:

“Önemli olan uygun taş kaynağını bulmaktır. Yıllardır uygun taş kaynağı bulmak için çalışıyoruz. Bu konuda devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla bize yardımcı olmasını bekliyoruz. Umarım yeni oluşturulacak hükümet 10 yıldır çözüm bulanamayan taş kaynağı soruna acil bir çözüm bulunması konusunda kararlı ve yaratıcı olur.”

Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Tuncay, çok yıpranmış ve bazı yerlerinde yapısal sıkıntı olan Venedik dönemine ait Canbulat Burcu’ndaki çalışmaların tamamlanmasıyla bu önemli tarihi eserin yeniden hayat bulacağını söyledi.

Tuncay, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan Kültürel Miras Teknik Komitesi kapsamında yürütülen koruma çalışmalarının 10 ayda tamamlanmasının planladığını belirtti.

Koruma çalışmalarının, Canbulat Burcu’nun yapısının güçlendirilmesini, emniyet önlemlerini ve grafitiler ile alanın genel temizliğini içerdiğini anlatan Tuncay, çalışmalarının yeni drenaj sisteminin kurulması ve yapı hakkında bilgilendirme amaçlı ziyaretçiler için yeni bir bilgi panelinin yerleştirilmesi ile tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Canbulat Burcu, Mağusa limanın ve şehrin duvarlarının güneydoğu köşesini kontrol etmek amacıyla Venedik döneminde inşa edilmişti.



