Canaltay niye seçilmedi?

Canaltay’ın Başkanlık görevine seçilememesinin hem UBP içinde, hem de UBP-YDP-DP koalisyonunda bir “çatırdama” yaşandığının göstergesi olarak yorumlanıyor



Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı görevi için tek aday olarak gösterilen UBP Milletvekili Resmiye Canaltay’ın adaylığı, beklenmedik bir şekilde reddedildi.

47 Milletvekilinin oy kullandığı Meclis Başkanlığı seçiminde; 13 kabul, 26 ret, 3 çekimser, 5 geçersiz oy kullanıldı ve böylece Canaltay'ın Meclis Başkanlık adaylığı 26 ret oy ile reddedildi.

Canaltay’ın Başkanlık görevine seçilebilmesi için en az 26 kabul oyu alması gerekiyordu.

Bu durum siyasi kulislerde, hem Meclis’te 19 Milletvekili barındıran UBP içinde, hem de UBP-YDP-DP koalisyonunda bir “çatırdama” yaşandığının göstergesi olarak yorumlanıyor…

Meclis aritmetiğine bakıldığında, birden fazla senaryo ortaya çıkıyor.

OLASI SENARYOLAR… UBP İÇİNDEKİ KIRGINLIK DERİNLEŞİYOR

Senaryolardan ilk akla gelen; UBP içindeki kırgınlığın her geçen gün derinleştiği yönünde.

Anımsanacağı üzere UBP Meclis grubu, Meclis Başkanlığı konusunda; Resmiye Canaltay, Zorlu Töre ve Menteş Gündüz isimlerini oylamış ve sırasıyla; Resmiye Canaltay 11 oy, Zorlu Töre 5 oy ve Menteş Gündüz ise 3 oy almış, aday olarak Resmiye Canaltay’ın seçilmesine karar verilmişti.

Söz konusu oylama sonrası açıklama yapan Zorlu Töre, karara tepki göstermiş ve Meclis Başkan Yardımcılığı görevinden çekileceğini, bir ailenin talebi üzerine kendisinin aday olarak gösterilmediğini ifade etmişti.

Bu kapsamda, Meclis Başkanlığı seçiminde, Töre ve destekçisi 6 UBP’li vekilin Resmiye Canaltay aleyhine oy kullandığı düşünülüyor.

KOALİSYON ORTAKLARI SÖZLERİNİ TUTMAMIŞ OLABİLİR Mİ?

Bir diğer senaryoda ise, Meclis Başkanlığı konusunda UBP’ye destek olacağı sözünü veren YDP ile DP’nin, seçimde ret ya da geçersiz oy kullanması yönünde.

Sandıkta, DP ile YDP’nin mevcut Milletvekili sayısı kadar geçersiz oy bulunması dikkat çekiyor.

Bu durum, koalisyon içerisinde bir ayrılık yaşandığının göstergesi olarak da yorumlanıyor.

MESUT GENÇ ETKİSİ… DÜNKÜ OTURUMA KATILMADI

Öte yandan Halkın Partisi’nden istifa eden Bağımsız Milletvekili Mesut Genç’in bugünkü oylamaya katılmaması da bir başka tartışmanın yaşandığına işaret olarak yorumlanıyor.

Siyasi kulislerde, HP’den istifa eden üç vekilden biri olan Mesut Genç’in, “Meclis Başkanlığı sözüyle” partisinden istifa ettiği ve hükümete destek verdiği konuşuluyordu…

Tüm senaryolar değerlendirildiğinde, hem hükümet hem de UBP içinde kazanların kaynadığı iddiaları, söz konusu seçimle yeniden gündemde…

Meclis Genel Kurulu’nun, Perşembe günü saat 10.00’da yeniden toplanması bekleniyor

