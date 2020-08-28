Can kaybına davetiye çıkarılıyor

İnşaat Mühendisleri Odası'ndan ciddi uyarı: “Pandemi hastanesinin bilerek ve isteyerek dere ağzı ve kanalizasyon hattı üzerine yapılması, can ve mal kaybının yaşanmasına ve salgının daha da yayılmasına davetiye çıkarmak demektir”.





İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, “inşasına başlanan pandemi hastanesinin dere ağzı ve kanalizasyon hattı üzerine yapılmakta olduğu” uyarısında bulundu.

Yağcıoğlu, dere ağzı ve kanalizasyon hattı üzerine pandemi hastane yapılması için yer tesliminin hangi devlet kurumu tarafından yapıldığı açıklanması gerektiğini vurguladı.

Başkan Yağcıoğlu yaptığı açıklamada, pandemi hastahanesinin, KTMMOB ve İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen yüksek sel/taşkın riskine sahip bir bölgeye (dere ağzı) ve LTB Kanalizasyon hattı üzerine inşa edilmeye başlanmasını esefle izlediklerini belirtti.

Açıklamada, belirlenen mevkide 2010 yılından bu yana fiilen sel basınları yaşandığına da dikkat çekildi.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu’nun açıklaması şöyle:

"Son günlerde çalışmalarına başlanan pandemi hastanesinin, KTMMOB ve İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen yüksek sel/taşkın riskine sahip bir bölgeye (dere ağzı) ve LTB Kanalizasyon hattı üzerine inşa edilmeye başlanmasını esefle izlemekteyiz. Oda üyelerimiz olan değerli akademisyenler tarafından daha önceden Lefkoşa ilçemiz ile ilgili yapılan taşkın riski çalışmalarında bahse konu bölgenin yüksek taşkın riskine sahip olduğu ortaya koyulmuş ve bu çalışmalar ilgili tüm devlet kurumları ile de paylaşılmıştır. Bunun yanında belirtilen mevkide 2010 yılından günümüze kadar birçok sel baskınlarının fiilen yaşanmış olması da bu raporları haklı çıkarmaktadır.

Çok yakın tarihte taşkınlar yaşanan ve can mal güvenliğini tehdit eden bu bölgenin hastane yapılması amacıyla hangi devlet kurumu tarafından yer tesliminin yapıldığı kamuoyuna açıklanmalıdır. Aksi takdirde devlet projelerinde yaşanacak olumsuz sonuçlar karşısında “projelerin fenni sorumlusu kimdir ?” sorularımıza bir yenisini daha ekleyerek hastane gibi önemli bir toplumsal yapının zarar görmesi durumunda “vicdani sorumluları kimdir ?” diye de sorgulamak gerekecektir.

Bilimsel çalışmalar ve yaşanmış tecrübeler neticesinde önümüzdeki kış ayında olası taşkının gerçekleşmesi neticesinde hastaneye yerleştirilecek insanlarla, bu dönemde değerleri bir o kadar daha ortaya çıkan sağlık çalışanlarının ve sel sonrası kurtarma çalışmalarında bulunacak ekiplerin hem hayati hem de bulaşma tehlikesi ile karşı karşıya kalmalarına sebebiyet verilecektir.

Tüm bu bilgiler ışığında söz konusu pandemi hastanesinin bilerek ve isteyerek bu alana yapılması can ve mal kaybının yaşanmasına ve salgının daha da yayılmasına davetiye çıkarmak demektir"



