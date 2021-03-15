Camiler elektriksiz kalabilir

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, “KIB-TEK batmış, tükenmiş ve teslim olmuş bir yapıya kavuşmuştur. Borçlar ödenmek zorundadır. Ödenmezse camilerin elektrikleri de tekrardan kesilecektir” dedi



KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, yıllardır hayali alacaklarla KIB-TEK kârda gösteriliyor 'kara delik’ büyüyor, batmış durumdayız dedi.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, Kurumun mali ve idari açıdan içinde bulunduğu durumu kamuoyu ile paylaştı.

Büyükyılmaz yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“KIB-TEK batmış, tükenmiş ve teslim olmuş bir yapıya kavuşmuştur. Şu an için kurumun 290 milyon TL borcu bulunmaktadır. Fakat Kıb-Tek’de uzun yıllardır ‘hayali alacaklarla’ gelir gider dengesi gösterilmiş ve kurum kar ediyormuş gibi gösterilmiştir. Hayali alacaklar konusunu özetlemek gerekirse şu açıklamayı yapabiliriz; ‘KIB-TEK 1985 yılından beridir devlet daireleri, oteller, belediyeler vs. gibi yerlerden alması gereken hiçbir ödemesini alamadı. Kurumun şu an 940 milyon alacağı var. Halka bunu anlatıp ‘940 milyon alacak var, 290 milyon borç var, kurum kar ediyor’ denilerek herkes kandırılıyor. Ortada bir kâr yoktur çünkü kurum bu paraları tahsil edemiyor. Tahsil etmeye kalksak en fazla 600 milyon TL’ sini tahsil edebiliriz. 390 milyon TL hayalidir bunun da tahsilatını yapmak mümkün değildir.”

İçinde bulunduğumuz zor durumdan kurtulabilmek için yapılması gereken yani biraz olsun kendimizi toplamayabilmek adına alacakların tahsil edilmesi için kurumlarda kesintiye başladık. Maliye’nin, arıtma tesisinin bir çok kurum ve kuruluşun elektriklerini kesmek zorunda kaldık. Bazı yerlerden olumlu dönüş alarak ödemelerde mutabık kalınarak elektriklerini tekrardan bağladık.

Camilerimizin de ödenmemiş bir çok borcu bulunmaktadır. Vakıflar Dairesi ile borcun nasıl ödeneceğine dair masaya oturarak çözüm yolu bulmaya çalışacağız. Borç ödenmek zorunda ödenmezse camilerin elektrikleri de tekrardan kesilecektir…

“11 BİN KAYIP DOSYA BULUNMAKTADIR”

Geçmişde oluşan borçlarla ilgili avukatlara bir çok dosya verilmiş.Bu kayıp dosyalar avukatlara verilmiş ,çözüme kavuşturulmamış,takibi yapılmamış, avukatlar kendi alacaklarını tahsil etmiş fakat Kıb-Tek’in alacakları alınamamıştır. Bu şekilde 11 Bin civarında dosya bulunmaktadır.Bunların günyüzüne çıkartılarak işlemlerin tekrardan başlatmak koşulu ile hukukçularımızla görüşerek kayıp dosyaların bulunması ve ivedilikle sonuca ulaştırılması adına gerekli talimatları verdik. Hukuksal alanda ki çalışmalarımızı bir sistem içerisine oturtmak maksatlı çalışmalarımız da çok kısa sürede sonuçlandırılacak ve takipleri çok daha kolay duruma getirilecektir.

Kıb-Tek’in yönetim şekli ile de çok büyük sıkıntılar var.Ortada ki bütün sorunların ana kaynağı da yönetim şeklinde ki yanlışlardan kaynaklı olduğunu görebiliyoruz.Her konu her sorun yönetim kuruluna gelmektedir.Halbu ki bir yönetim şeması var bunun içinde ita amirleri, müdürler vs bulunmaktadır. Burda ki sorun çözme mekanizması da yanlış çalışmaktadır. İhalelerde ki sorunlarda buradan kaynaklanmaktadır. Bu konular ile ilgilide yapmış olduğumuz çalışmalar ve orataya koyacağımız sistem bir ay kadar bir zaman sonucunda netleşecek ve bunuda herkez ile paylaşacağız.

Nizanname gereği Şubat ve Ağustos ayları hayat pahalılığına göre zam yapılması gerekiyor. İki yıldır zam yapılmamaktadır. Biz hayat pahalılığı oranında zam yapmadığımız takdirde kurumu zarara uğratmaktan dolayı bizler zan altındayız Şubat ayı geldi ve biz şu an da zam yapamadık ve şu an yapılmayan zamdan dolayı da kurum zarar etmektedir.

Her ay sadece Aksa’ya ayın 7’sine kadar 52 milyon TL ödemek zorundayız. Gecikme yaşandığı takdirde 1 milyon 600 bin TL faiz ödemekteyiz. Bunun yanında KIB-TEK’in 8 ayrı bankaya borcumuz bulunmaktadır ve ‘tek çare gelirlerimizi toplamaktır’. Sadece bu ay içerisinde 179 Milyon TL ödeme yapmak zorundayız ve çok büyük bir çıkmazdayız. Şu an bu ödemeyi yapabilecek paramız yok. Eğer tahsilat yapmazsak ve bu borçları ödemezsek kurum daha da kötüye gidecektir.

Sahte mal kullanım ile ilgili kurum çok büyük zararlara uğratılmıştır. Akaryakıt alımı ve taşıma konusunda özellikle çok yüksek miktarlarda fazla para ödenmiştir.Alınan yedek parçalar,jenaratörler yapılan masraflar ,jenaratörler için kullanılmayan orjinal parçalardan dolayı kurum çok astronomik rakamlar ödemiştir.Bunların bir çoğu tespit edilmiş gerekli dosyalar hazırlanmıştır.Diğer konular için de araştırmalarımız devam etmekte olup Çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleyerek durum kamuoyu ile de paylaşılacak ve ardından polise suç duyurusunda bulunacağız.”

