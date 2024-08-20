Cami kubbesi için boyacı aranıyor

Yukarı Girne Eski Türk Mahallesi Muhtarı Tuğçe Ören, Yazıcızade Camii'nin kubbesini boyayacak usta aradıklarını duyurdu. Ören ilgilenenlerin kendisine ulaşmasını istedi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.