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Cami kubbesi için boyacı aranıyor

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Cami kubbesi için boyacı aranıyor
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Yukarı Girne Eski Türk Mahallesi Muhtarı Tuğçe Ören, Yazıcızade Camii'nin kubbesini boyayacak usta aradıklarını duyurdu. Ören ilgilenenlerin kendisine ulaşmasını istedi.

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