Sağlık Bakanı Ali Pilli, "Çalıştıkça yorulmuyorum, daha fazla enerji topluyorum, çok mutlu oluyorum. Her şeyi bilmek istiyorum” dedi

Son bir yıl içerisinde Kovid-19 ile mücadelede çok çalıştıklarının altını çizen Sağlık Bakanı Ali Pilli, şöyle devam etti:

"Çalıştıkça yorulmuyorum, çalıştıkça daha fazla enerji topluyorum, çok mutlu oluyorum. Her şeyi bilmek istiyorum, aşı merkezlerinde kaç hasta aşılandığını ve nasıl aşılandığını akşam üzeri görmek istiyorum, sürekli yetkilileri arıyorum. Bu günlerde ekstra tempoda çalışıyoruz, 1984'ten beri bu tempoda çalışan biriyim, eşim ve çocuğum buna alıştı. Eşim ve oğlum, az çalıştığımı gördükleri zaman 'bugün niye istirahat ediyorsun' diyorlar. Ailem benim tempoma alıştı. O yüzden ailemle çalışmak konusunda bir sıkıntı olmaz, çalışmam ve halka hizmet konusunda bana yardımcı oluyor."

