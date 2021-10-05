Milletvekili Zaroğlu, erken seçim tarihi üzerinde uzlaşı sağlanana kadar meclise gitmeyeceğini söyledi ve Meclis oturumlarının açılmaması halinde milletvekili maaşını iade edeceğini belirtti



Bağımsız milletvekili Bertan Zaroğlu, erken seçim tarihi üzerinde uzlaşı sağlanana kadar meclise gitmeyeceğini söyledi.

Erken genel seçim tarihinin belirlenmesi gerektiğine dikkat çeken Zaroğlu, “Bu hükümete desteğim yok. Erken seçim tarihi muhalefet ile belirlensin. Uzlaşı sağlansın. O zaman Meclis’e girilir, destek verilir. Ortak akılla, üzerinde ortak fikre verilen yasalara destek vermek şartıyla seçime gidilebilir” dedi.

Meclis oturumlarının açılmaması halinde milletvekili maaşını iade edeceğini anlatan Zaroğlu. “Çalışmayan meclisten maaş da alınmasın” diye konuştu.

Bertan Zaroğlu, “Meclis çalışmaları bu şekilde devam ederse, açılmazsa ve oturumlar gerçekleşmez ise hak etmediğimi düşündüğüm milletvekilliği maaşımı geri iade edeceğim” şeklinde konuştu ve diğer milletvekillerinden de aynı sağduyuyu beklediğini sözlerine ekledi.

Zaroğlu, “Çalışmadıkları mecliste maaş alıp oturmasınlar, maaşları iade etsinler. Aynı cesareti ve delikanlılığı kendileri yapsınlar. Çalıştırmadıkları mecliste halkın sırtından kazandıkları parayı iade etsinler. Ben Bertan Zaroğlu olarak Meclis’in bu şekli ile çalışmaması halinde önümüzdeki ay yatacak para itibari ile seçime kadar olan tüm maaşımı iade edeceğim. Aynı delikanlılığı onlardan karşılık olarak bekliyorum. Bana göre yine bir şeytanlık yapıp bu şekilde devam edeceklerini düşünüyorum. Meclis’i 24 saat erteleyerek kurultaya kadar bu şeytanlığı yapacaklar” dedi.

