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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI: “AHLAK İLKELERİ İLE BAĞDAŞMAYAN DAVRANIŞLARDA BULUNAN GÖREVLİ İÇİN GEREKLİ YAPTIRIM İVEDİLİKLE UYGULANACAK”

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, mesai saatleri içerisinde, görevini kötüye kullanarak ahlak ilkeleri ile bağdaşmayan davranışlarda bulunan görevli için, Bakanlık tarafından gerekli yaptırımın ivedilikle uygulanacağını duyurdu.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI: “AHLAK İLKELERİ İLE BAĞDAŞMAYAN DAVRANIŞLARDA BULUNAN GÖREVLİ İÇİN GEREKLİ YAPTIRIM İVEDİLİKLE UYGULANACAK”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bakanlığa bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi Lefkoşa Şubesi’nde görevli bir memurun mesai saatleri içerisinde cinsel içerikli video izlediği görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine, İhtiyat Sandığı Dairesi çalışanlarının zan altında kalmaması amacıyla, konuyla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapma gereği duyulduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kamu görevlisinin mesai saatleri içerisinde yaptığı davranışın; Kamu Görevlileri Yasası ve ahlak kurallarına aykırı olduğu, İhtiyat Sandığı Dairesi çalışanlarının itibarına zarar verdiği kaydedildi.

Açıklamada, “İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürlüğü ile Bakanlığımız , ilgili kamu görevlisi hakkında disiplin soruşturması başlatarak ; yasal mevzuat çerçevesinde gerekli en ağır cezanın verilmesi hususunda gerekli girişimi başlatmıştır” denildi.

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