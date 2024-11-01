Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu mevkidaşı Işıkhan’la görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Ankara’da, Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’la görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmenin basına açık bölümünde, Işıkhan, Ankara’da yer alan Türk Devletlerinde Çalışma Hayatı ve Sosyal Koruma Uluslararası Konferansı

vesilesiyle “Türk Devletlerinde koruma sistemleri, çalışma hayatı ve istihdam politikaları ve kapsayıcılık” konularında karşılıklı bilgi ve deneyimleri paylaşma imkanı bulacaklarını söyledi.

Işıkhan, ö ncelikli hedeflerinin, Kıbrıs Türk Halkının varlığının, hürriyet ve geleceğinin teminat altına alınması, refah seviyelerinin yükseltilmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm kurum kuruluşlarıyla güçlendirilmesi olduğunu söyledi.

Işıkhan, Kıbrıs meselesini siyasi alanda çözmeye gayret gösterirken, eş zamanlı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması için gerekli hamlelerin de yapılacağını belirtti.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da, bakanlık görevine geldiğinde, 21 maddelik eylem planları bulunduğunu, 2024 yılını Sosyal Hizmet Yılı ilan ettiklerini, 2025 yılını ise Çalışma Yılı ilan edeceğini kaydetti.

Gardiyanoğlu, çalışma hayatında yıllardır yapılamayan ne varsa, 1 yıl içinde tamamlanmasının en büyük arzu ve hedefleri olduğunu söyledi.

Yabancıların çalışma izinleriyle ilgili mevzuatının Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarıyla entegre olduğu için yenilenmesi gerektiğini belirten Bakan Gardiyanoğlu, iş hijyeni laboratuvarının kurulmasına ciddi anlamda ihtiyaç olduğunu da ifade etti.

Bakan Gardiyanoğlu Ankara’da temaslarına bugün de devam edecek.

