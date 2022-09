Çalışma izni işlemlerinde adım adım dijitalleşme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, çalışma izni işlemlerinde tam otomasyona geçilmesi ve dijital dönüşüm sağlanması konusunda, ALBANK ve ANALİZ SYSTEMS temsilcileriyle bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleşen toplantıda, Taçoy, Şükrü Can başkanlığındaki ALBANK Yönetim Kurulu üyeleri ve Sultan Taçyıldız başkanlığındaki Analiz Systems Ltd. temsilcileri ile çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ecevit Alper, Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Ballı ve Bakanlık Bilgi İşlem Bölümü yetkilileri de hazır bulundu.

Taçoy, çalışma izin işlemlerinde tam otomasyona geçilmesi ve dijital dönüşüm sağlanması konusunda hayata geçirilecek projelerle ilgili, ALBANK ve Analiz Systems Ltd. yetkilileri ile görüş alışverişinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ALBANK arasında daha önce imzalanan protokol kapsamında çalışma izni ile ilgili ödemelerin bankaya gitmeye gerek kalmadan QR kod ile online yapılabildiğini anımsatan Taçoy, Bakanlık tarafından vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek amacıyla hangi alanlarda otomasyona geçilebileceği konusunda paydaşlarla istişarelerde bulunduklarını belirtti.