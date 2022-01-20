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Çalışma izni için tahlil ücretlerine okkalı zam

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Çalışma izni için hastanede yapılan tahlil ücretleri 306 TL’den 560 TL’ye yükseldi

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Çalışma izni için tahlil ücretlerine okkalı zam
Çalışma izni çıkarmak için hastane tahlil ücretlerine yüzde 83 artış yapıldı. Çalışma izni için hastane tahlil ücretleri 306 TL’den 560 TL’ye çıkarıldı.
Artışlar nedeniyle iş dünyası ve özel sektör çalışanları olumsuz etkilendi. Aşırı yapılan artışlar karşısında vatandaşlar, “İş dünyasına ve özel sektör çalışanına bir darbe daha. Çalışma izni çıkarmak isteyen çalışanlar devlet tarafından adeta soyuluyor” ifadelerini kullandı.
 
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