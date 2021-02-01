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Çalışma Dairesi denetimlerini sürdürüyor

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Çalışma Dairesi Müdürlüğü ile Polis Genel Müdürlüğü tarafından, bugün Alayköy Sanayi Bölgesi’nde, COVİD 19 nedeniyle Bakanlar Kurulu kararı ile faaliyeti yasaklanan sektörlere denetim yapıldı.

Çalışma Dairesi denetimlerini sürdürüyor
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 54 işyerinin teftiş edildiği denetimlerde, 1 işyerinin açık olduğu tespit edilerek Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından söz konusu işyeri faaliyete kapatıldı.
Çalışma Dairesi Müdürlüğü ile Polis Genel Müdürlüğü tarafından faaliyeti yasaklanan işyerlerine yönelik ortak denetimler, farklı ilçelerde ülke genelinde yapılmaya devam edecek.
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