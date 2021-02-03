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Çalışma Bakanlığı'nda dikkat çeken toplantı

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DP'li Çalışma Bakanı Koral Çağman’ın, Zeki Çeler ve Doğuş Derya ile toplantı yapması dikkat çekti

Çalışma Bakanlığı'nda dikkat çeken toplantı
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DP'li Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, farklı siyasi görüşten Milletvekillerini toplantıya davet etti.
TDP Milletvekili, eski Çalışma Bakanı Zeki Çeler ve CTP Milletvekili Doğuş Derya'nın katıldığı toplantının detaylarını Çeler duyurdu.
Zeki Çeler, “Bilgi ve deneyime önem veren bakanlarımız da var. Esas olan ülkede ihtiyaç duyulan yardımlaşmayı bu kötü zamanda el birliği ile atlatmak için mücadele etmektir. Bu bağlamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Çağman’ın çağrısına icabet ettik ve çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik" dedi.
 
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