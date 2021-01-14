Çalışma Bakanlığı'nda bir personel Covid-19 pozitif çıktı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda arşiv bölümünde çalışan bir personelin Covid-19 pozitif çıkması sonucu, Bakanlığın önlem amacı ile 2 gün kapalı kalmasına karar verildi.

Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, tüm personele bugün PCR testlerinin yapıldığını, pazar günü testlerin yenileneceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda işlemleri olanlar işlemlerini ilgili dairelerden yapabilecek. PCR test sonuçları negatif çıkan personel, 17 Ocak Pazartesi günü bakanlıkta yeniden işbaşı yapacak.