banner583
banner590
Engelli olanlar esas engel olanlardır
Engelli olanlar esas engel olanlardır
127 0
Dr Küçük Salonu, tüm kulüplerin hizmetinde
Dr Küçük Salonu, tüm kulüplerin hizmetinde
22 0
 
Asgari ücretlinin boynu bükük kaldı
Asgari ücretlinin boynu bükük kaldı
27 0
Bu araçlar yollara nasıl çıkıyor?
Bu araçlar yollara nasıl çıkıyor?
51 0
Türkkan, sakalları kesmeyecek
Türkkan, sakalları kesmeyecek
366 0
Dikkat çekici ‘karantina’ deneyimleri
Dikkat çekici ‘karantina’ deneyimleri
451 0
Hentbolda final günü
Hentbolda final günü
17 0
banner529
banner570

Çalışma Bakanlığı'nda bir personel Covid-19 pozitif çıktı

banner476

Çalışma Bakanlığı'nda bir personel Covid-19 pozitif çıktı
banner601
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda arşiv bölümünde çalışan bir personelin Covid-19 pozitif çıkması sonucu, Bakanlığın önlem amacı ile 2 gün kapalı kalmasına karar verildi. 
Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, tüm personele bugün PCR testlerinin yapıldığını, pazar günü testlerin yenileneceğini söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda işlemleri olanlar işlemlerini ilgili dairelerden yapabilecek. PCR test sonuçları negatif çıkan personel, 17 Ocak Pazartesi günü bakanlıkta yeniden işbaşı yapacak.
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.