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Çalışanların yarısı yok oldu

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Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Tolun: “Sektörde 1100 çalışan var ancak şimdi 500-600 çalışan kaldık. Borçlanarak ayakta kalmaya çalışıyoruz. Devletten 200 milyon TL alacağımız var”

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Çalışanların yarısı yok oldu
 
 
 
Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun,  ülkenin memur devleti olduğuna işaret ederek yakın zamanda seçim olduğu için turizm sektöründen etkilenenlerin sesinin duyulmadığını ifade etti.
Orhan Tolun şu ifadelere yer verdi:
“Covid 19 yaşanmadan 6 Martta KITOB ile yol haritası çizdik ve bunu hükümetle paylaştık. Birinci madde olarak karantina hastanesini önerdik ve yer gösterdik. Devlet aylar sonra hastane yaptı ancak halen daha hizmete giremedi.
Sağlık sorunları sağlansın ve ekonomi çarkları dönsün. Yapılması gerekenler zamanında yapılmadığı için halk açılmak yerine kapanarak salgını atlatmak istiyor.
KKTC’nin 85 milyon dolar ihracatı 1.5 milyar dolar ithalatı var. Turizm bütçe açığının yarısını karşılar.
Geçen yıl ülkeye 1 milyon bu yıl 100 bin kişi geldi ve yüzde 30’u ancak otelde kaldı. Otellerin doluluk oranı yüzde 5 oldu. Ülkede 170 acente var. Uçak biletleri 2 bin 500 TL oldu. Uçak ve yolcu sayısında kısıtlama var. Acenteler nasıl bilet satacaklar.
İç turizm denendi ancak başarılı olunamadı. Geçen yıl 105 bin geceleme bu yıl 80 bin iç geceleme yapıldı.
Maraş’ın açılmasını biz istedik orada en azından taşımacılık ve restorancılık konularında hareketlilik olması için turizm yapılmasını istedik.
Bizim sektörde 1100 çalışan var ancak şimdi 500-600 çalışan kaldık. Borçlanarak ayakta kalmaya çalışıyoruz.
Kapanmadan dolayı iş yapamayanlara 1500 TL verecekler dediler casinocuları muaf tuttular.
Ödemeler ve yardımlar geriden geliyor. Kredilerden faydalanamadık. Devletten 200 milyon TL alacağımız var. Borçlular kapıda tesisleri açamayacak aciz duruma sokulduk. Sağlık görevlileri pandemi hastanesine gitmek istemediği için hastane devreye giremiyor ve kapanmalarla sorun çözülmeye çalışılıyor. Turizm sektörü olarak aha büyük eylem ve protestolar yapılmalı.
 
 
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