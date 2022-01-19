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“Çalışanların hakları iade edilmeli”

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“Çalışanların hakları iade edilmeli”

 
Demokrat Parti Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Palm Beach Otelde bünyesinde faaliyet gösteren Palm Beach Casino çalışanlarının otel önünde yaptığı eylemi ziyaret etti.
Ataoğlu, Pandemi döneminde çarşı esnaf ziyaretlerinde görmüş olduğu manzaranın aynısını bir turizm tesisinde görmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Mahkeme kararı çıktığında verilen karara karşı “boyunlarımız kıldan ince” diyen Ataoğlu, mahkemenin en iyi kararı üreteceğine olan inancını dile getirdi. Çıkacak kararda en büyük arzularının çalışanların haklarının iade edilmesi olduğuna vurgu yapan Ataoğlu, turizm emekçilerinin verdiği mücadele ve nöbette yanlarında olduğunu dile getirdi.
 
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