Çalışanlar yollara döküldü

Maaşlarını alamayan Mağusa Belediyesi çalışanları, grev ve eylemlerine devam etti. Mağusa Türk Genel-İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, personelin belediyeden toplam 3 milyon 913 bin TL alacağı bulunduğunu söyledi

Gazimağusa Belediyesi çalışanları, maaş ve özlük haklarını alamadıkları ve ek istihdam yapıldığı için dün yeniden eylem gerçekleştirdi.Belediye Binası önünde başlayan eylemde önce sloganlar ve pankartlar ile Anıt Çemberine yüründü. Daha sonra çember karşısında toplanan eylemciler burada slogan atmaya devam etti.Belediye çalışanlarının maaş ve özlük hakları ile ek mesai alacakları tam ve zamanında ödenmediği için belli aralıklarla uyarı grevleri yapan Mağusa Türk Genel-İş Sendikası, Gazimağusa Belediyesi’ne 32 personel alımı yapıldığı gerekçesiyle önceki gün başlattığı greve dün de devam etti.Önceki gün 08.00-15.00 saatleri arasında grev yapan Mağusa Türk Genel-İş Sendikası dün de 08.00-14.00 saatleri arasında grev gerçekleştirdi.Mağusa Türk Genel-İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, “Belediyeye personel alımı ve ekonomik nedenler dolayısıyla” grev yaptıklarını anlattı.Özüşen, ekonomik konularla ilgili olarak; bugün itibarıyla 863 bin TL tutarındaki 15’lik maaşların ödenmediğini, geçici personelin 700 bin TL tutarında özlük haklarının da ödenmediğini, GAMABEL personelinin 850 bin TL olan ocak maaşlarını halen alamadığını kaydetti.Personelin 14 aylık ek mesai alacaklarının bulunduğunu söyleyen Özüşen, Belediye Başkanı’nın ek mesai ödemeleriyle ilgili taahhüt ettiği takvimde de 5 aylık gerilik olduğunu ifade etti.Gazimağusa Belediyesi personelinin Belediyeden toplamda 3 milyon 913 bin TL alacağı bulunduğunu kaydeden Özşüşen, her ödeme döneminde bu sıkıntıların yaşanmaya devam ettiğini, Belediye yönetiminin ne tedbir alacağını görmek istediklerini söyledi.Bütün bu ekonomik sıkıntılar yaşanırken üzerine bir de ihtiyaç olmadığı halde 32 kişilik istihdam yapıldığını söyleyen Özüşen, “Parasal sıkıntı varken, istihdam yapmaya devam ediliyor. Bu 32 kişi de ay başında bizimle birlikte maaş almayacak” dedi.Belediyenin mevcut istihdamının gereğinden fazla olduğunu vurgulayan Özüşen, “adama göre iş politikası yürütüldüğü için sahada iş yapan personel sayısının da az olduğunu” ileri sürdü.Özüşen, 32 kişi arasından, 5’inin kanalizasyon arıtma tesisinde çalışanlardan oluştuğunu, burayı işleten özel şirket Belediyeden ödeme alamadığı için sözleşmeyi feshettiğini, bu nedenle belediye bünyesine alınan bu 5 kişiye bir itirazları olmadığını kaydetti.Mağusa Türk Genel-İş Başkanı Özüşen, tatmin edici bir plan ve takvim ortaya konmazsa grevin ilerleyen günlerde de devam edeceğini vurguladı.Özüşen, “Gazimağusa Belediyesi ekonomik sıkıntıdan nasıl kurtulur?” sorusuna verdiği yanıtta, Belediye Başkanı’nın istihdam politikasını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini, fuzuli harcamaların bırakılması gerektiğini, “over draft, Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı” ödemelerinde gecikmeden dolayı yaşanan ceza ve faiz giderlerinden de kurtulması, giderlerin kontrol altına alınması, ayrıca istihdamın da en başta işe göre düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.