banner762
banner815
Kupanın şampiyonu Gençlik Gücü
Kupanın şampiyonu Gençlik Gücü
13 0
Kadınlarda final heyecanı Girne'de yaşanacak
Kadınlarda final heyecanı Girne'de yaşanacak
16 0
 
Arıcılar hasattan memnun değil
Arıcılar hasattan memnun değil
14 0
Dörter’in 4Ever Green Proje teslim lansmanı gerçekleşti
Dörter’in 4Ever Green Proje teslim lansmanı gerçekleşti
16 0
Sıcak ve nemli hava sürecek
Sıcak ve nemli hava sürecek
15 0
13 0
Sahil şeritleri, geri dönüşümü olmayacak şekilde mahvediliyor
Sahil şeritleri, geri dönüşümü olmayacak şekilde mahvediliyor
33 0
banner797

“Çalışanın yanındayız”

banner476

Maliye Bakanı Alişan Şan, 2010 sonrası kamuya giriş yapan çalışanların maaşlara katkı sağlanacağını söyledi ve “Yapılan katkı safımızın çalışanın yanında olduğunu göstermek için büyük bir anlamı olduğu görülmelidir” dedi

banner825
“Çalışanın yanındayız”

 
Maliye Bakanı Alişan Şan, bakanlığına bağlı daire ve kurumlara ziyaretlerini sürdürüyor.
Bakan Şan önceki gün Maliye Bakanlığı’na bağlı Gazimağusa’daki  daire ve kurumları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Şan, daire müdürleri ve personelle bir araya gelerek dairelerle ilgili  bilgi aldı, verimli ve etkin çalışmaya yönelik tespit ve beklentilerini dile getirdi.
Maliye Bakanı bu çerçevede  Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Gelir ve Vergi Dairesi ile Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Mağusa şubelerini ziyaret etti.
Gerçekleştirdiği ziyaretlerle bakanlığın farklı birimlerinde çalışan personelle bir araya gelmeye devam eden Maliye Bakanı Şan ayrıca, 2010 sonrası kamuya giriş yapan çalışanlar ile de görüşerek, yaşanan mağduriyeti bildiğini, mali imkânlar doğrultusunda maaşlara katkı sağlanacağını söyledi.
Bakan Şan; “Bazı kesimlerin yapılan artışı sadaka veriyor gibi yansıtması yanlış. Belki  küçük olabilir bu katkı. Fakat  yapılan katkı safımızın çalışanın yanında  olduğunu göstermek  için büyük bir girişim ve büyük bir anlamı olduğu görülmelidir” dedi.
Bakan Şan, vergi oranları ile ilgili yapmış oldukları çalışmalara da değinerek, bunun da yansımasını yeni yılda hissedeceklerini kaydetti.
Bakan Şan, “Tüm personelim benim için kıymetli ve eşittir. Tek bir hedefimiz var o da ülkemize ve halkımıza hizmet etmektir” dedi.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.