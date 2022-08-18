banner762
banner815
“Yeni hava yolu mu? Tabelaları bile yenileyemedik”
“Yeni hava yolu mu? Tabelaları bile yenileyemedik”
8 0
Pera L. Gençlerbirliği takviyelere devam ediyor
Pera L. Gençlerbirliği takviyelere devam ediyor
26 0
 
Futbolun mücadele tarihimizdeki yeri belgeselleşti
Futbolun mücadele tarihimizdeki yeri belgeselleşti
16 0
Düğün trafiği bezdirdi
Düğün trafiği bezdirdi
47 0
Tüp bebek merkezinde skandal !
Tüp bebek merkezinde skandal !
122 0
Oltacılar Yedidalga’da yarıştı
Oltacılar Yedidalga’da yarıştı
14 0
Fiyatı yüksek ama kalitesi düşük
Fiyatı yüksek ama kalitesi düşük
26 0
banner797

Çalışanın maaşı cebine girmeden vergiye gidiyor

banner476

Başbakan Üstel ile Çalışma Bakanı Taçoy’un, asgari ücretli çalışandan vergi alınamayacağını açıklamasına rağmen, asgari ücretten bu ay da vergi kesildi. İşverenler devlete her asgari ücretli için 250-400 TL arasında vergi verdi

banner825
Çalışanın maaşı cebine girmeden vergiye gidiyor

Başbakan Ünal Üstel ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un, Ağustos ayı başında asgari ücretli çalışandan vergi alınamayacağını açıklamasına rağmen, asgari ücretten bu ay da vergi kesildi.
Asgari ücrete yapılan artışın ardından çalışanlarına ilk artışlı asgari ücret ödemesini Ağustos ayı başında yapan işveren, devletin asgari ücretten vergi alıp almayacağını bir türlü karara bağlayamamasından dolayı mağdur edildi. Bugüne kadar devlet bir karar alamazken Başbakan’ın ve Çalışma Bakanının sözleri halen ortada. İşveren önceki gün itibariyle devlete her asgari ücretli için 250-400 TL arasında vergi yatırdı. Bu paranın karar geçirilmesinin ardından işverene ödenip ödenmeyeceği ise merak konusu.
BAŞBAKAN, “TAVRIMIZ NET” DEMİŞTİ…
İşverenler bir an önce bu konunun bir karara bağlanması ve mağduriyetin giderilmesini talep ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, yeni asgari ücret %56.76’lık hayat pahalılığın altında kalırken bir de bundan “vergi” kesileceğini duyurmuştu. Brüt 9 bin 885, net 8 bin 600 TL olarak belirlenen asgari ücretten Vergi Yasasında değişikliğe gidilmediği için 250 TL ile 398 TL arasında vergi kesileceğini açıklayan Taçoy, halktan büyük tepki toplamıştı. Bunun üzerine açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel, “Bu konuda tavrım net. Asgari ücretten vergi alınmayacak” ifadelerini kullanmıştı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.