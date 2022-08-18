Çalışanın maaşı cebine girmeden vergiye gidiyor

Başbakan Üstel ile Çalışma Bakanı Taçoy’un, asgari ücretli çalışandan vergi alınamayacağını açıklamasına rağmen, asgari ücretten bu ay da vergi kesildi. İşverenler devlete her asgari ücretli için 250-400 TL arasında vergi verdi



Başbakan Ünal Üstel ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un, Ağustos ayı başında asgari ücretli çalışandan vergi alınamayacağını açıklamasına rağmen, asgari ücretten bu ay da vergi kesildi.

Asgari ücrete yapılan artışın ardından çalışanlarına ilk artışlı asgari ücret ödemesini Ağustos ayı başında yapan işveren, devletin asgari ücretten vergi alıp almayacağını bir türlü karara bağlayamamasından dolayı mağdur edildi. Bugüne kadar devlet bir karar alamazken Başbakan’ın ve Çalışma Bakanının sözleri halen ortada. İşveren önceki gün itibariyle devlete her asgari ücretli için 250-400 TL arasında vergi yatırdı. Bu paranın karar geçirilmesinin ardından işverene ödenip ödenmeyeceği ise merak konusu.

BAŞBAKAN, “TAVRIMIZ NET” DEMİŞTİ…

İşverenler bir an önce bu konunun bir karara bağlanması ve mağduriyetin giderilmesini talep ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, yeni asgari ücret %56.76’lık hayat pahalılığın altında kalırken bir de bundan “vergi” kesileceğini duyurmuştu. Brüt 9 bin 885, net 8 bin 600 TL olarak belirlenen asgari ücretten Vergi Yasasında değişikliğe gidilmediği için 250 TL ile 398 TL arasında vergi kesileceğini açıklayan Taçoy, halktan büyük tepki toplamıştı. Bunun üzerine açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel, “Bu konuda tavrım net. Asgari ücretten vergi alınmayacak” ifadelerini kullanmıştı.

