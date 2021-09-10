Koop-Sen üyesi çalışanlar Binboğa ve Koop Gaz yönetimini 'siyasi istihdam yapmaya çalışmalarından dolayı' çalıp oynayarak protesto etti

Koop-Sen’in siyasi istihdamlar yapılmak istenmesi nedeniyle Binboğa ve Koop Gaz’da yaptığı grev devam ediyor.Çalışanlar bina önünde çalıp oynayarak yönetimi protesto etti.Koop-Sen Başkanı Mehmet Ali Güröz, canlı yayında konuştu.“Grevimiz devam ediyor. Resmi bir makam ile temasımız olmadı. Sadece Kooperatif Mukayyidi ile görüştük. Bizden grevi kaldırmamızı istedi. Yurt dışındaymış, Cuma gün gelince görüşeceğini ve gerekli düzenlemeyi yapacağını söyledi ama biz bunları çoktan geçtik. Bir çok kez mukayyid Kemal Deniz Dana ile de ilgili bakan ile de görüştüm. Binboğa’nın yeni personele ihtiyacı yoktur. 5 kişi işten ayrıldı, onların yerine 5 işçi istihdam edildi. 104 personelimiz var ve birlik içinde devam edeceğiz greve. Biz yetkili bir muhatap isteriz. Çalışma Bakanlığı’dır, Turizm Bakanlığı’dır, onlar devreye girmelidir. Görüşmezlerse eylemlerimiz devam edecek. 3 gündür grevdeyiz ama eylemlerimizin dozu artacak. Eğer muhatap bulmazsa grevin dozu artacak.”