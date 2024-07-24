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Çalınan tarihi eserler 50 yıl sonra teslim edildi

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Aydın Dikmen tarafından Kıbrıs’tan çalındığı iddia edilen eserlerin tamamı Güney Kıbrıs’a iade edildi

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Çalınan tarihi eserler 50 yıl sonra teslim edildi
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Aydın Dikmen tarafından Kıbrıs’tan çalınarak Almanya’ya götürüldüğü iddia edilen tarihi ve arkeolojik eserlerin 60 parçadan oluşan son kısmı da Güney Kıbrıs’a iade edildi
Fileleftheros gazetesi, Dikmen’in 1974 sonrasında KKTC’de çoğunluğu kiliseler olmak üzere birçok tarihi eseri Almanya’nın Münih kentine götürdüğünü, 1997 yılında ise Güney Kıbrıs makamlarının ihbarı üzerine Alman polisinin Dikmen’in evine baskın düzenleyerek birçok eseri yakaladığını yazdı.
Gazete, uzun süren mahkeme sonrasında eserlerin Güney Kıbrıs’a iadesi kararı alındığını belirtirken, toplam 318 eserden son 60'ının pazar günü “Kıbrıs Müzesi’ne” teslim edildiğini aktardı.
Teslim töreninde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de hazır bulundu.
 
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