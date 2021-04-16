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Califorian Restaurant devreye girdi

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LTB’nin Paylaşım Mutfağı’nda stajyer olarak çalışan bir personelin test sonucu pozitif çıktı. Paylaşım Mutfağı’ndan yararlanan 280 kişinin mağdur olmaması için yemekler Califorian Restaurant tarafından hazırlandı

Califorian Restaurant devreye girdi
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı bir duyuruda, Paylaşım mutfağında stajyer olarak çalışan bir personelin PCR test sonucunun pozitif olması nedeniyle, Paylaşım Mutfağı’ndan yararlanan 280 kişinin mağdur olmaması için yemeklerin Califorian Restaurant tarafından hazırlandığını aktardı.
Harmancı, belediyenin tüm birimlerinde her hafta PCR testlerinin aksatılmadan yapıldığına dikkat çekerek, yapılan rutin kontrollerde Paylaşım mutfağında stajyer olarak görev yapan bir kişinin dün işe gitmeyerek test yaptırdığını ve sonucunun pozitif çıktığını söyledi.
Paylaşım mutfağından yararlanan 280’e yakın üyenin mağdur olmaması için yeni bir girişim yapıldığını açıklayan Mehmet Harmancı, “Califorian Restaurant bugün bizlere büyük bir özveri ile yemekleri hiç ikiletmeden hazırlamıştır. Califorian Restaurant direktörü sevgili Salih Kayım’a bu vesile ile teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Mutfakta her türlü tedbirin alındığını da vurgulayan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, yarında yemeklerin dışarda yaptırılacağını, Pazartesi günü ise yemeklerin yeni bir ekiple kendi mutfaklarında hazırlanacağını söyledi.
 
 
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