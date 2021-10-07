Çakırgöz'den sevindirici haber

Mağusa Polis Müdürlüğü’nde görevi sırasında kalp krizi geçiren ve orada bulunan bir polis adayı tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılan polis memuru Erhan Çakırgöz geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınmıştı.
Aldığımız son bilgilere göre bugün hayata tutunduğu gözlerini açtığını ve yapılan tetkiklerde kriz sonrası herhangi bir soruna rastlanmadığını öğrendik.
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