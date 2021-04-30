Fuar Kavşağı'ndaki kazada ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırılan motosiklet sürücüsü Yusuf Çağraş'tan iyi haber geldi. Çağraş yoğun bakımdan çıkarıldı





Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki Fuar Kavşağı'nda dün öğle saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırılan motosiklet sürücüsü paketçi Yusuf Çağraş'tan iyi haber geldi.

Yusuf Çağraş'ın yoğun bakımdan çıktığını çalıştığı işyerinin sahibi Tamer Tampınar tarafından açıklandı

Konuyla ilgili Yusuf Çağraş'ın çalıştığı işyerinin sahibi Tamer Tanpınar sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Dün (önceki gün) suçsuz günahsız Yusufumuz paket servisi görevini sürdürdüğü esnada, saat 12.40 raddelerinde fuar alanı kavşağında sorumsuzca sürat yapan aracın sebep olduğu kazada ağır yaralandı, yoğun bakımdan çıkmış olduğunu öğrendik. Önce çocuğuna, hanımına kardeşlerine anne babasına tüm ailesine sonra da bize bağışladığı, için tanrıya şükürler olsun deriz. Arayan soran ilgilenen tüm arkadaş ve dostlara teşekkür ederiz ,sağolun varolun.

Kıbrıs TV haber spikeri arkadaşa da daha ucuzdur diye Çin malı motor alıyorlar suçlaması yaptığı için birşey demeyeceğim.

