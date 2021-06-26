Çağman’dan İlke Ve Dürüstlük Vurgusu

İstifasını, geçtiğimiz günlerde Başbakan’a sunan DP Milletvekili Koral Çağman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden dün itibarıyla ayrıldığını açıkladı. Çağman’ın yerine atama yapılan kadar Çalışma Bakanlığı’na Turizm Bakanı Ataoğlu vekâlet edecek



Hekimlik yapmayı daha çok istedim



Görevinden istifa eden Çalışma Bakanı Koral Çağman, mutsuz olduğunu belirtti, damarlarındaki stent sayısının 2’den 8’e çıktığını söyledi ve “Hekimlik yapma arzum, siyaset yapma arzumun katbekat üstüne çıktı” dedi

Başbakan Ersan Saner’e salı günü istifasını sunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, 10 Aralık 2020 tarihinde devraldığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden dün itibarıyla ayrıldığını açıkladı.

Çağman yayımladığı veda mesajında, hiçbir kişisel çıkar gözetmeksizin ve siyasi beklentisi olmadan başladığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini, kendi karakterine uygun doğruluk, dürüstlük çerçevesinde hizmet gösterme sözünü tutmanın gönül rahatlığı içerisinde bıraktığını kaydetti.

Bakanlık görevini gözler önünde olmadan, hiçbir hak yemeden, layıkıyla yerine getirdiğine inandığını belirten Çağman, “Bugün, temiz geçmişime herhangi bir leke sürmeden, alnım açık bir şekilde bakanlık görevime veda ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Siyaset, devletin çok parçalı mekanizması ile halk arasındaki dengeyi sağlama sanatıdır” diyen Çağman, şöyle devam etti:

“Bu dengeyi sağlamanın yolu ise mekanizmanın hümanist bir yaklaşım ile yürütülmesini gerektirmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevim süresince bu dengeyi kurmak için çok çaba sarf ederek ve elimden gelen gayreti göstererek, dürüstlük ilkemin dışına çıkmadan, şeffaf bir şekilde yürütmeye gayret ettim. Ancak, onlarca yıldır belli ilke ve inanışlar doğrultusunda cerrah olarak hizmet ettiğim halkıma, bulunduğum Bakanlık makamında aynı dürüstlük ve şeffaflıkla hizmet edememe endişesinin beni aşırı stres ve mutsuzluğa ittiğini fark etmiş bulunmaktayım.”

“SAĞLIK SORUNLARIM BAŞ GÖSTERDİ… STENT SAYISI 8’E ÇIKTI”

Stres ve yıpranmışlık halinin sağlık sorunlarının baş göstermesine neden olduğunu ifade eden Koral Çağman, aktif siyasete başladığı Ocak 2018 yılında iki olan damarlarındaki stent sayısının bu süreçte 8’e çıkmasının da bunun en açık göstergesi olduğunu kaydetti.

Çağman, hal böyleyken, bu görevi daha fazla sürdürmenin sağlığı açısından vahim sonuçlara davetiye çıkaracağı görüşünde olduğunu belirtti.

Öte yandan bakanlık görevi süresince uzak kaldığı hekimliğe ve hastalarına geri dönme arzusunun, siyaset yapma arzusunun katbekat üstüne çıktığına vurgu yapan Çağman, “Ayrıca, siyaset içerisinde şahsi ahlak unsurunun gerekli olmakla birlikte yeterli olmadığını da tecrübe edindim” dedi.

