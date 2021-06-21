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Çağman istifa edecek mi?

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Demokrat Parti (DP) - Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Azınlık Hükümeti’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın istifası gündemden düşmedi.

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Çağman istifa edecek mi?
 
Hükümet kulislerinde farklı senaryolar konuşulurken, gözler yeni haftaya çevrildi.
‘İstifası’ konuşulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu sessizliğini korurken, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer Koral Çağman’ın istifasıyla ilgili durumun bugün netleşeceğini belirtti.
Çalışma ve Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın istifası durumunda, UBP- DP-YDP Azınlık Hükümeti kabinesi 6 ayda 2’nci kez değişikliğe gitmek zorunda kalacak. UBP’nin başbakanlığında son 2 yılda 3 farklı kabine görev yaptı.
Büyük ortak olarak iki hükümettir görevde olan UBP, Koral Çağman’ın istifasıyla iki hükümet döneminde dördüncü kez Kabine değişikliğine gitmiş olacak…
 
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