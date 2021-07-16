Çağman geri dönüyor

Çalışma Bakanlığı'na kimin atanacağıyla ilgili bir aydır devam eden kriz son buldu. Bakanlıktan istifa eden Koral Çağman, uzun uğraşlar neticesinde göreve geri dönmesi konusunda ikna edildi







Koral Çağman'ın istifasının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na kimin atanacağıyla ilgili yaklaşık bir aydır devam eden kriz son buldu.

Bakanlıktan istifa eden Koral Çağman, uzun uğraşlar neticesinde göreve geri dönmesi konusunda ikna edildi.

Afet Özcafer’in bakan olarak atanmasını veto eden Başbakan Saner ile Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu arasında sağlanan uzlaşı neticesinde, Çağman’ın yeniden bakan olarak atanması konusunda anlaşmaya varıldı.

Dr. Çağman, “Siyasete bir mesaj vermek amacıyla istifa etmiştim ancak bunun bedelini çalışanlar ödüyor, bu noktada sorumluluk hissediyorum, henüz karar vermiş değilim, ancak, çalışma alanının böyle ortada kalmasına izin vermek doğru olmaz” dedi.

Başbakan Ersan Saner, Koral Çağman’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yeniden atanması önerisini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün saat 17.00’de Başbakan Ersan Saner’i kabul etti.

Başbakan Ersan Saner, görevinden istifa eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın yeniden bakanlığa atanmasına yönelik Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a öneri sundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, konuyu değerlendirerek en erken sürede görüşünü bildireceğini belirtti.

Tatar, konuyla ilgili prosedürün inceleneceğini söyleyerek, Çağman’ın yeniden göreve dönmeyi kabul etmesinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

DP Milletvekili Koral Çağman, 25 Haziran tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.



