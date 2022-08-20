Çağatay’a yeni görev

Halkın Partisi’nin Girne eski milletvekili Erek Çağatay son genel seçimde seçilemeyince Dışişleri Bakanlığı’ndaki temsilcilik görevine geri döndü.
Çağatay 1 Ağustos itibarı ile KKTC’nin Trabzon Başkonsolosu görevine atandı.
Çağatay, göreve başlaması sonrasında ilk ziyaretini Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'na yaptı.
Sosyal Medya hesabından şu paylaşım yapıldı:
“KKTC Trabzon Başkonsolosluğu'nda 1 Ağustos 2022 tarihinde göreve başlayan Erek Çağatay, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'na nezaket ziyareti gerçekleştirmiştir.”