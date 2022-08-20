banner762
banner815
Singer Porsche 911 Cabriolet’i Turbo Study
Singer Porsche 911 Cabriolet’i Turbo Study
8 0
Galatasaray Gomis ile güldü
Galatasaray Gomis ile güldü
13 0
 
Arıcıların umutları yıkıldı
Arıcıların umutları yıkıldı
15 0
Bafra'da bir ev, bir de araba yangını
Bafra'da bir ev, bir de araba yangını
21 0
Erdal Barut anı maçının kazananı Esentepe
Erdal Barut anı maçının kazananı Esentepe
31 0
“Yeni hava yolu mu? Tabelaları bile yenileyemedik”
“Yeni hava yolu mu? Tabelaları bile yenileyemedik”
17 0
Pera L. Gençlerbirliği takviyelere devam ediyor
Pera L. Gençlerbirliği takviyelere devam ediyor
39 0
banner797

Çağatay’a yeni görev

banner476

banner825
Çağatay’a yeni görev

Halkın Partisi’nin Girne eski milletvekili Erek Çağatay son genel seçimde seçilemeyince Dışişleri Bakanlığı’ndaki temsilcilik görevine geri döndü.
Çağatay 1 Ağustos itibarı ile KKTC’nin Trabzon Başkonsolosu görevine atandı.
Çağatay, göreve başlaması sonrasında ilk ziyaretini Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'na yaptı.
Sosyal Medya hesabından şu paylaşım yapıldı:
“KKTC Trabzon Başkonsolosluğu'nda 1 Ağustos 2022 tarihinde göreve başlayan Erek Çağatay, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'na nezaket ziyareti gerçekleştirmiştir.”
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.