Çağatay ve eşi pozitif çıktı

HP Milletvekili Erek Çağatay ve eşinin testleri pozitif çıktı. HP Başkanı Özersay ile HP Milletvekili Rogers da, Çağatay’ın temaslısı oldukları için kendilerini izole etti







Halkın Partisi (HP) Girne Milletvekili Erek Çağatay, kendisinin ve eşinin PCR testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay ile HP Girne Milletvekili Jale Refik Roger da, Çağatay’ın temaslısı oldukları için kendilerini izole ettiklerini duyurdu.

Cumhuriyet Meclisi’ne durumlarını bildiren ve sosyal medya hesaplarından açıklama yapan üç milletvekili, herkesi tedbirli olmaya da çağırdı.

HP Girne Milletvekili Erek Çağatay, eşiyle birlikte önceki gün yaptırdıkları testlerin pozitif çıktığını bildirdi.

“Dünyayı saran Covid-19 virüsü, mesafe-maske-hijyen kurallarına titizlikle uymaya çalışmamıza rağmen, ben ve eşim Fatma Küçük Çağatay'ı da olumsuz etkilemiştir” diyen Erek Çağatay, Perşembe günkü testin negatif çıktığını ancak önceki gün Girne’de Leymosun Kültür Evi'nde yaptırdıkları PCR testlerinin sonucunun pozitif olduğunu duyurdu.

Sağlık durumlarının genelde iyi olduğunu belirten Çağatay, “Herkese sağlıklı günler dilerken tedbiri elden bırakmamak gerektiğini vurgularım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Erek Çağatay ile Cuma günü kapalı bir mekanda uzun süre birlikte bulunduğu için temaslı kabul edildiğini açıkladı.

Özersay açıklamasında “Maalesef Girne Milletvekilimiz Erek Çağatay ve eşi Fatma K. Çağatay’ın dün itibariyle Covid pozitif oldukları saptandı. Cuma sabahı sevgili Erek ile görüşmüş, kapalı bir mekanda uzunca bir süre birlikte oturmuştum. Şu anda temaslı kabul ediliyorum, kendimi izole edip belirli aralıklarla test yaptıracağım. Lütfen tedbiri elden bırakmayın, bu işin şakası yok…” dedi.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers da, “Girne Milletvekilimiz Erek Çağatay’ın testinin pozitif çıkması ile son günlerde olan temasımızdan dolayı kendimi izole etme ihtiyacı doğmuştur. Temasımız çok yakın olmasa da, sevdiklerimi ve çevremi korumak için kurallar çerçevesinde izole olup belli aralıklarla test yaptıracağım” açıklamasında bulundu.

Rogers, Barolar Birliği’nin eylemine bu yüzden katılamasa da kalbinin tüm avukatlarla birlikte olacağını da kaydederek, “Bağımsız yargı, hukuk devletimizin olmazsa olmazıdır; hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığına sahip çıkmaya yönelik yapacakları eylemi yürekten selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk’ün de geçen hafta temaslı olduğu belirtilmişti.

