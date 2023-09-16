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Çağansel: ”Kıbrıslı Türk gençlerin başaramayacağı iş yok”

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Dünya Eczacılık Federasyonu Başkanı Safiye Çağansel: ”Kıbrıslı Türk gençlerin başaramayacağı iş yok” dedi

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Çağansel: ”Kıbrıslı Türk gençlerin başaramayacağı iş yok”
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Evkaf genç destek ödülünün bu haftaki sahibi olan Dünya Eczacılık Federasyonu Başkanı Kıbrıslı Türk Safiye Çağansel, Dünya Sağlık Örgütü’nün 21-30 Mayıs 2023 tarihinde Cenevre’de düzenlediği 76. Genel Kurul toplantısına katıldı.
Toplantıda 4 milyondan fazla eczacıyı ve eczacılık eğitimcisini temsil eden eczacımız, yaptığı açıklama ile eczacıların dünyadaki önemini de vurguladı.
 Uluslararası bir kurumun başkanı olarak ülkemizi temsil eden Çağansel, başarılarından dolayı Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’in misafiri oldu. Dünyada eczacılık mesleğine, halk sağlığına, ülkesine faydalı işler yapabilme inancıyla projelerini sürdüren Çağansel, ülkemizde birçok başarıya imza atacak potansiyele sahip gencimiz var, eğer deneyimlerimizi paylaşarak gençlerimize yol gösterip, kendilerini geliştirmeleri için birlikte çalışıp, gençlerle güçlü bir takım olabilirsek, başaramayacağımız hiçbir şey yok, ifadelerini kullandı.
Çağansel, önümüzdeki günlerde Avusturalya’da gerçekleşecek olan 81. FIP Dünya Kongresinde mesleki toplantılara katılarak dünyanın dört bir yanından kongreye dahil olan eczacı ve eczacılık bilimcilere de eğitim verecek.
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