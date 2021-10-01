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ÇAĞ-SEN: "Zorunlu ücrtli test kararını mahkemeye taşıdık"

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Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN) zorunlu ücretli test kararını mahkemeye taşıdıklarını açıkladı.

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ÇAĞ-SEN: "Zorunlu ücrtli test kararını mahkemeye taşıdık"

ÇAĞ-SEN açıklamasında, Covid-19 salgınıyla mücadele amacıyla “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi”nin aldığı kararları dikkate alan Bakanlar Kurulu’nun önceden ücretsiz olan PCR ve antijen testlerini zorunlu ve aşısız kişilere ücretli hale getirdiği belirtildi. 
Sendikadan yapılan açıklamada, sendikanın Bakanlar Kurulu’nun “pozitif hastalar ve temaslı olanlara...otel karantinasında bulunması halinde aşı sürecini tamamlamayan kişilerin karantina masrafları kendileri tarafından karşılanacaktır” kararına yönelik bugün Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurduğu belirtildi. Açıklamada, başvuruda ara emri de talep edildiği kaydedildi. 
Açıklamada, ÇAĞ-SEN’in Bakanlar Kurulu’nun konuya ilişkin kararlarının Anayasanın Başlangıç Kısmına,  İyi İdare Yasasına, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası, 1997 Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğüne, Doğal Adalet ve Nisfet Hukuku İlkelerine, Yüksek Mahkeme Kararlarına, İdare Hukuku İlkelerine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin bazı maddelerinde düzenlenen hak ve özgürlüklere aykırı olduğu kanaati dile getirildi. 
ÇAĞ-SEN açıklamasında, “Sendikamız, emekçi kitlelerin hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması veya ortadan kaldırılması çabaları karşısındaki mücadelesine her platformda devam edecektir.” denildi.
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