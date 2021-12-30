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ÇAĞ-SEN greve gidiyor

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Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN), kooperatifçiliği yok etmeye ve toplu sözleşme hakkını ortadan kaldırmaya yönelik saldırılara karşı Pazartesi 2 saatlik uyarı grevi yapacağını ve Başbakanlık önünde basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

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ÇAĞ-SEN greve gidiyor
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ÇAĞ-SEN Başkanı Mehmet Davulcu, Lefkoşa İktisat Kooperatifi (Li-Koop) çalışanlarının Toplu İş Sözleşmesi hakkı için verdiği mücadelenin özel sektör çalışanlarının haklarına duyarlı kamuoyu tarafından da bilindiğini kaydetti.
Davulcu, 2021-2022 dönemi Toplu İş Sözleşmesini yapma amacıyla 2019 Kasım ayında başlattıkları çalışmaların, Li-Koop Yönetim Kurulu’nu görevden alıp, yerine kayyum atayan Kooperatif Şirketler Mukayyitliğince hep engellenmeye çalışıldığını belirtti.
Tüm engelleri Li Koop çalışanlarının çoğunluğunun dirayetli duruşundan aldıkları güçle aşmayı başardıklarını kaydeden Davulcu, 16 Temmuz’da Çalışma Bakanlığınca düzenlenen referandumu kazanarak yetkili sendika olduklarını bir kez daha kanıtladıklarını kaydetti.
Sonrasında kayyum yönetimini toplu görüşme masasına getirtmek için tüm yasal yolları zorladıklarını ifade eden Davulcu, sonuçta Li-Koop Genel Kurulu’nun yapılarak yönetimin seçimle gelen yönetim kuruluna devredildiğini belirtti.
Davulcu yaşanan süreci şöyle aktardı:
“Yeni Yönetim Kurulu ile yaptığımız toplu görüşmelerde uzlaşıya varıp 7 Aralık 2021’de Toplu İş Sözleşmesi imzaladık. Li-Koop üzerindeki baskılarını sürdürmek arzusunda olan Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana hiçbir yasadan kaynaklanmayan keyfi bir kararla Toplu İş Sözleşmesini onaylamadığına yönelik bir yazıyla Yönetim Kurulunu baskı altına almaya kalkıştı. Toplu İş sözleşmesinin uygulanmaya konması durumunda kısa süre önce seçilerek göreve gelen Yönetim Kurulu’na görevden almakla tehdit ediyor”
 
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