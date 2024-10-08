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Çağ-Sen başkanlığına Erdinç Selasiye seçildi

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Çağ-Sen başkanlığına Erdinç Selasiye seçildi
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Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası’nın (Çağ-Sen) XI. Olağan Genel Kurulu'nda, sendika başkanlığına Erdinç Selasiye seçildi. Çağ-Sen’den yapılan açıklamaya göre toplantı 2 Ekim saat 16.00'da Çağ-Sen Salonu'nda düzenlendi. Toplantıda ayrıca yönetim, denetleme ve disiplin kurulları da seçildi.
Divan Başkanlığını Hüseyin Yalyalı’nın, sekreterliklerini Ayşe Davulcu ve Gizem Yeşilyurt’un yaptığı genel kurul, işçi şehitleri için saygı duruşuyla başladı. Genel kurulda, faaliyet ve mali raporlar görüşülerek kabul edildi.

Davulcu

Eski başkan Mehmet Davulcu burada yapığı konuşmada, özel sektörde sendikalaşma oranının yüzde 1,5 civarında olduğuna dikkat çekerek, bu düşük oran nedeniyle siyasi iktidarın, işverenlerin, sendikacıların ve özel sektör çalışanlarının sorumluluğu olduğunu dile getirdi. Davulcu, özel sektör çalışanlarının örgütlenme bilincinden uzak olduğunu ve sendikal örgütlenmenin vahşi kapitalist sistemde büyük çaba gerektirdiğini belirtti.

Selasiye
Yeni başkan Erdinç Selasiye, Çağ-Sen’in başkanlığına seçilmekten gurur duyduğunu ifade ederek, sendikanın temel ilkelerinden birinin işçinin işinin devamlılığını sağlamak olduğunu vurguladı. Selasiye, toplu iş sözleşmesi yaptıkları birçok işyerinde, işletmelerin zor dönemlerinde ayakta kalması için sendika olarak büyük çaba harcadıklarını ve bu ilkeye bağlı kalmaya devam edeceklerini belirtti.
Genel kurulda yapılan seçimle, yönetim kurulu üyeleri şu şekilde belirlendi: “Genel Sekreter Koral Mertler, Mali Sekreter Halil Müderris, Kamu Sektörü Sekreteri Erçin Selasiye, Özel Sektör Sekreteri Ahmet Özdirenli, Dış İlişkiler Sekreteri Zuhal Koreli, Sosyal İşler Sekreteri Ayşe Davulcu, İnsan Hakları Sekreteri Ayşe Ahmetoğlu ve Örgütlenme Sekreteri Hilmiye Kızılaslan”.
Yedek üyelik görevine ise Ali O. Tabak seçildi.
Disiplin Kurulu, Başkan Gizem Yeşilyurt, üyeler Ersin Hürdoğanoğlu ve Melek Ballı'dan oluşurken, yedek üye olarak Havva Onbaşı Kişmir seçildi. Denetleme Kurulu'nda ise Başkan Hüseyin Yalyalı, üyeler Erdinç Yılmaz ve Simge Menket yer aldı; yedek üye olarak Mehmet Davulcu görev aldı.
 
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