Çadır eylemi sonlandı

İmar planı talebiyle Turizm Bakanlığı bahçesinde çadır eylemi başlatan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, sonunda mücadelesinin meyvesini aldı



Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin Mehmetçik Bölgesi İmar Planı’nın hayata geçmesi için 8 gündür sürdürdüğü çadır eylemi sonlandırıldı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Şehir Planlama Dairesi Müdürlüğü, Mehmetçik İmar Planı'nın Birleşik Kurul onayına sunulması için gerekli adımı attı. Toplantı tarihlerinin belirlenmesi amacıyla 12 Temmuz 2021 saat 11.00 için Mehmetçik Belediyesi'nde Birleşik Kurul toplantısı yapılacak. Bu kararın ardından eylem de sonuçlandırıldı.

Eylemi başlatan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli amacın imar planının hayata geçirilmesi olduğunu ve dün bu amaca yönelik ilk adımın atıldığını söyledi. Çadır eylemine basın açıklamasıyla son verildi.

Kurul çağrısının sonunda yapıldığını ancak bu kararın 'zorla' alındığını belirten Sarıçizmeli basın açıklamasında şunları aktardı:

"Biz 2018 yılında imar planını başlatırken, sürdürülebilir bir gelişim amaçladık. Planlı yaşamın hayatımızın bir parçası olmasını istedik.

Bu yüzden Birleşik Kurul’un toplanması için bir eylem başlattık ve kurul çağrılana kadar burada duracağımızı söyledik. Bizler için yorucu, sinirlerimizin gerildiği bir süreç yaşandı. Çok gerildik, sinirlerimizi kontrol etmekte zorlandık.

Parti gözetmeksizin birçok kişi bu imar planının devamına onay verirken Sayın Başbakan’ın direnciyle karşılaştık, kendisi imar planının ileriye götürülmesi için kurulun toplanmasına karşı çıktı. Daha sonra ben süreci yetkili bakan Fikri Ataoğlu’na aktardım ve kendisi inisiyatif alarak Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan’a yetki verdi, bu şekilde kurulun toplanması için çağrı yapıldı. Birleşik Kurul, haftaya Salı saat 11.00’de, Mehmetçik İmar Planını görüşmek üzere toplanacak. Süreç tam anlamıyla tamamlanmadı ama oldukça önemli bir adım attık. Buradaki değerli üç belediye başkanına, Türkmen Yiğitcan’a, Fikri Ataoğlu’na ve bu süreçte bize destek veren, süreci bizimle yaşayan herkese teşekkür ediyorum. Bizim sesimiz oldukları için basın emekçilerine de teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun, umarım yarattığımız bu motivasyon yıllardır bekleyen diğer imar planlarının devam etmesi için de bir örnek olur. Umarım böyle eylemlere bir daha gerek kalmaz”.

