Büyükyılmaz EL-SEN’i, grevi durdurmaya çağırdı

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, EL-SEN’i, grevi durdurmaya çağırarak, “Kıbrıs Türk halkını kimsenin elektriksiz bırakmaya hakkı olmadığını bilmesi gerekir” dedi.

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Basın Bürosu aracılığıyla açıklama yapan Büyükyılmaz, EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’ın kendilerini aradığını ve “bundan sonraki sürecin daha zor olacağını ve santralleri kapatacağını” kendilerine aktardığını savundu.

Büyükyılmaz şöyle devam etti:

“Biz de kendisine bunun yasal olmadığını ve çalışan santrallerin işlevlerini sürmesi zorunluluğu olduğunu açıkladık. Ancak sadece arıza olması durumunda santraller kapalı olabilir. Biz bunun açıklamasını yaptığımızda bizi ‘faşistlik ve usulsüzlük’ ile suçladı. Özkıraç'ı ‘sakin olmaya’ davet ettik ve kendisine yasal çerçevesinde hareket ettiğimiz beyan etmemize rağmen ithamlarda bulunarak kışkırtmaya çalıştı. Toplu iş sözleşmesini bu hali ile Cuma gününe kadar imzalamadığımız takdirde ‘grevi durdurmayacaklarını ve şiddetinin artacağını’ dile getirdi. Bizim de buradan Kubilay Özkıraç'a çağrımızdır; toplu iş sözleşmesi ile ilgili 17 Mayıs'ta masaya oturacağız ve görüşmeler yapılacak. Ona göre yol haritamızı belirleyeceğiz.

Yarın Bayram arifesi, görüşme yapabilmemiz mümkün değil, sonuçta toplu iş sözleşmesinin sunmuş olduğu haklar her ne ise bunların görüşülmesi gerekir. Bundan herhangi bir sebepten ötürü kaçtığımız falan yok. Ancak Özkıraç bunları dayatma ile yapmaya çalışıyor. En ilginç tarafı da şu grevi başlatma sebepleri arasında Toplu İş Sözleşmesi diye bir madde yoktu ama ortaya koymuş olduğu tüm maddeler çürütüldükten sonra halk huzurunda kendini haklı göstermek için işlem bulması gerekiyordu.

Şimdi de toplu iş sözleşmesinden bahsediyor. Biz buraya geleli daha 3 ay oldu oysa 17 aydan beri toplu iş sözleşmesi hiç görüşülmemiştir. Biz olaya duyarsız kalmayıp Özkıraç'ı masaya davet ettik ancak gelmedi. Bugün ise cuma gününe kadar bu işlemin hallolmasını bekliyor ama cuma gününe kadar bu işlemlerin hallolması mümkün değil. Toplu İş Sözleşmesi Komitesi'nde yer alanlar kurumun maaşlı personeli değil, sadece siyasi atamalarla gelen haftada bir gün kuruma uğrayan toplantı olmadığı takdirde ise gelmek zorunluluğu olmayan kişilerdir. Bundan dolayı Toplu İş Sözleşmesi'nin görüşülmesi adına 17 Mayıs'ta Kubilay Özkıraç'ı tekrar masaya oturmak için çağırıyoruz.”

Bayram öncesinde şalterlerin indirilmesinin vatandaşı mağdur edeceğine değinen Turan Büyükyılmaz, “El-Sen’i grevi durdurmaya çağırıyoruz. Santrallere dokunma konusunda vazgeçmesi gerekiyor. Kıbrıs Türk halkını kimsenin elektriksiz bırakmaya hakkı olmadığı bilmesi gerekir. El-Sen’in bugün başlatmış olduğu grevin ana nedeni olmamasına rağmen sabırla olayları takip ediyoruz. El-Sen bunu iyi değerlendirsin ve kendisine uzanan eli geri çevirmesin. Masaya gelsin ve bu konuları detaylıca konuşalım” dedi.